Fredericia: Om et par måneder bliver Fredericia en restaurant rigere, når Restaurant Ros, der allerede findes i Tønder, åbner i Jyllandsgade.

Makkerparret og ejerne bag Restaurant Ros, Marcel Rodrigues og Steffen Snitgaard, har lejet sig ind i, hvor de forventer at kunne servere de første retter til april.

Konceptet bliver det samme som i Tønder.

- Vi prøver at lave kvalitet til fornuftige penge i en prisklasse, hvor alle kan være med. Vi kører en fem- eller treretters menu, siger Steffen Snitgaard.

Efter en række år i køkkener som Dragsholm Slot, Brøndums Hotel i Skagen og Frederikshøj i Aarhus åbnede de to uddannede kokke Restaurant Ros i maj 2016. Den seneste tid har de spekuleret på at udvide med endnu en restaurant, og valget faldt altså på Fredericia.

- Vi synes begge to, at Fredericia er inde i en positiv udvisning, og Marcel har boet i Fredericia i nogle år, så han har også et kendskab til Fredericia. Så det ligger os ikke helt fjernt, siger Steffen Snitgaard og nævner blandt andet mulighederne for at servere mad for de mange teatergæster.