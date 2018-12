Tønder-profil skriver kontrakt med ligaklub

Efter to år i TM Tønder-trøjen skifter Emil Bergholt efter denne sæson til ligaklubben Mors-Thy Håndbold.

TØNDER: Det bliver liga-klubben Mors-Thy Håndbold, der fra næste sæson får glæde af Tønder-profilen Emil Bergholts talent og kunnen. Den 21-årige stregspiller og forsvarsklippe har skrevet en to-årig kontrakt med den nordjyske klub, der i øjeblikket befinder sig i den nederste tredjedel af den bedst danske række. - Mors-Thy Håndbold har nogle gode værdier, som jeg kan identificere mig med: Hårdt arbejde, ydmyghed og alle kender hinanden - meget á la det jeg er vant fra Skjern og Tønder. Uden at træde på TM Tønder ser jeg det som et sportsligt step op, og som en mulighed for at udvikle mig endnu mere, end jeg har gjort de seneste sæsoner. Mit mål er at blive så god som muligt, og så se hvor det fører mig hen, siger Emil Bergholt i en udsendt pressemeddelelse.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Der har været bud efter Emil Bergholt, også fra nogle af de danske storklubben. Nu har den unge stregspiller skrevet en to-årig kontrakt med Mors-Thy Håndbold. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Farvel til Tønder I sidste uge kom det frem, at Emil Bergholt, der er i gang med sin anden sæson i Tønder, var tabt for TM Tønder. Men samtidig med at bebude sin afgang, understregede Emil Bergholt, der i øjeblikket er holdets topscorer, at han spiller sæsonen færdig med fuld fokus på Tønder og klubbens målsætning. Den lyder kort og godt på at komme så tæt på en tilbagevenden til ligahåndbold som muligt. Emil Bergholt blev skadet, da TM Tønder sidste lørdag vandt årets sidste turneringskamp i Frederikshavn med 28-23 og dermed holder juleferie på en delt førsteplads i 1. division. Men han ventes klar, når TM Tønder tager hul på anden turneringshalvleg den 12. januar med udebanekampen mod Ajax København.

Stort potentiale I Mors-Thy Håndbold glæder sportschef Henrik Hedegaard sig over tilgangen fra Tønder. - Vi er stolte over, at Emil har valgt Mors-Thy Håndbold fremfor flere andre klubber, heriblandt også topklubber. Emil er et stort stregtalent, som træner og spiller med stor ærgerrighed og seriøsitet, og vi får en spiller med et stort potentiale. Vi har haft nogle spændende møder med Emil, og vi er overbeviste om, at han vil passe godt ind i klubbens setup og kultur, siger Henrik Hedegaard i den udsendte pressemeddelelse.