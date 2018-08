Tønder-pige banker på Folketingets dør

Nanna Bonde genvalgt som sønderjysk spidskandidat for SF ved det kommende folketingsvalg. For nylig blev den 25-årige tidligere formand for SF's Ungdom kåret som danmarksmester i debat.

Hun blev således valgt som spidskandidat i alle fire sønderjyske kommuner, og kommer dermed til at stå øverst på stemmesedlerne for SF i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

Dansk mester

Nanna Bonde stiller op til Folketinget med en målsætning om at skabe et samfund, hvor velfærden sættes i højsædet.

- Det bekymrer mig ekstremt meget, at så mange danskere går ned med psykiske sårbarheder. Vi skal prioritere mere velfærd og mindre stress, siger Nanna Bonde i en udsendt pressemeddelelse.

Hun fik sin studentereksamen fra Tønder Gymnasium i 2013 og flyttede derefter til København for at læse socialvidenskab og journalistik.

Politisk har hun blandt andet været distriktssekretær for SF's Ungdom i Sønderjylland fra 2012 til 2013. Samme periode var hun formand for SFU Tønder. I 2015 blev hun valgt til landsformand for SFU, hvorefter hun tog orlov fra universitetet for at prioritere tiden på ungdomspolitikken.

Nanna Bonde har to gange som landsformand deltaget ved Politikens DM i debat. I 2015 gik hun videre til finalerne ved Folkemødet på Bornholm, og i år endte hun med at vinde mesterskabet.

På SF's kandidatliste til det kommende folketingsvalg, der senest skal finde sted i juni 2019, er også en anden kandidat fra Tønder. Det er Mathilde Ziefeldt, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Tønder.