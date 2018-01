Tønder leder efter parkeringspladser til vand

Vidå transporterer overfladevand fra et stort opland på 1350 kvadratkilometer til Vadehavet. For at få vandet forbi Tønder og Højer og igennem Tøndermarsken uden oversvømmelser, er åerne inddiget.Under normale omstændigheder er der ingen problemer i det. Men i perioder med kraftig regn kan vandstanden mellem ådigerne stige faretruende og sætte stort pres på ådigerne. Hvis vandstanden i havet samtidig er høj på grund af stormflod, har åen ikke afløb gennem Vidåslusen. Så hober vandet sig op mellem ådigerne og forværrer situationen. Kilde: Tønder Kommune

- Vi starter hos lodsejerne. Det er første "stop" for at afsøge muligheder, når tingene skal gennemføres ad frivillighedens vej, siger borgmester Henrik Frandsen, i en udsendt pressemeddelelse. Henrik Frandsen er også er formand i Tøndermarsk Initiativet.

Som et led i undersøgelserne vil kommunen tage kontakt til lodsejere i områderne for at informere om og drøfte idéer og muligheder.

- Vores pumper magter opgaven. Udfordringen er, at få vandet hurtigt nok frem til pumpestationerne. Det kniber en gang i mellem, og derfor oplever vi, at vandet står højt på marker og kanaler, siger han.

Det er en problematik, som også digegreven for kogene i Tøndermarsken, Fedder Feddersen, Rørkær, forleden gjorde opmærksom på. Han er overordnet ansvarlig for vedligeholdelse af afvandingssystemet med et netværk af kanaler og fire pumpestationer i Tøndermarsken.

Det er planen, at undersøgelserne skal munde ud i, at kommunen søger EU om medfinansiering af projektet. Ansøgningen skal konkurrere med andre EU-landes projektansøgninger og hvorvidt Tønder Kommune opnår støtte afgør EU først til sommer 2019. Det er derfor heller ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvilke tiltag, der eventuelt kan realiseres.

- Derfor vælger vi at gå på jagt efter nye "vandparkeringsområder" i stedet for at bygge højere ådiger. Vi skal samtidig skabe nogle afledte fordele som for eksempel natur- og rekreative områder, som er med til at løfte og realisere hele idéen med Tøndermarsk Initiativet. Og hvis vi blot gik efter højere ådiger, ville vi i fremtiden skulle leve med en endnu højere vandstand som nabo i ekstremsituationerne.

Sikkerheden

Allerede før Det fremskudte Dige blev etableret ved Højer i 1981, var man klar over, at indvandssituationen i Vidå ikke var for god. Samtidig med at man fik et nyt og stærkt havdige, brugte man derfor en del af den nye Margrethe-Kog syd for Vidåslusen som nyt reservoir.

Den ekstra sikkerhed man opnåede i 1981 vil uden nye tiltag være "spist op" af mere vand i vandløbene og længere tid med lukket sluse om 50 - 100 år.

- Derfor er det relevant at se på en ny generation af tiltag for at opretholde sikkerheden, skriver kommunen i den udsendte meddelelse.