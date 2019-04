Tønder i top når det gælder byggetilladelser

På Fanø tager det 14 dage og i Tønder 22 dage for kommunen at sagsbehandle en byggetilladelse, mens det i Billund tager 43 dage og i Esbjerg 41 dage at få grønt lys til at stikke spaden i jorden, viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri Sydjylland.

TØNDER: Teknik- og miljøforvaltningen i Tønder Kommune har måttet stå for skud og har senest været genstand for en større task force-analyse. Men når det kommer til at sagsbehandle byggetilladelser, kan der ikke sættes mange fingre på afdelingen. Tønder ligger sammen med Fanø helt i top i Sydjylland, når det gælder om at håndtere ansøgninger, viser en opgørelse fra Dansk Byggeri. På Fanø tager det 14 dage og i Tønder 22 dage for kommunen at sagsbehandle en byggetilladelse, mens det i den modsatte ende tager 43 dage i Billund og 41 dage i Esbjerg at få grønt lys til at stikke spaden i jorden, viser opgørelsen. På landsplan indtager Tønder en syvendeplads blandt landets 98 kommuner. Listen toppes af Vallensbæk Kommune med en gennemsnitlig sagsbehandlings tid på fem dage, mens Dragør Kommune ligger helt i bund ved i gennemsnit at bruge 141 dage på at sagsbehandle en sag. Men selv om Tønder altså klarer sig godt, hører det med til historien, at forvaltningen har tabt pusten. Tilbage i 2017 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nemlig nede på 18 dage. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V) glæder sig over, at Tønder er placeret i den gode ende. - Det kan vi kun være tilfredse med. Vi vil naturligvis gerne endnu længere ned i behandlingstiden. Vores mål er at være så hurtige som muligt. Jeg hører da også om ukomplicerede sager, hvor vi er helt nede på en dag til dag-behandling, siger han. Hvorfor Tønder trods den gode placering på landsplan er gået op fra 18 til 22 dage, har han ikke nogen umiddelbar forklaring på. - Det kunne være, at forvaltningen sidste år havde mange store opgaver med både kommuneplanen og Tøndermarsk Initiativet, men om det helt præcis er grunden til de fire dage, kan jeg ikke sige, lyder det fra Bo Jessen.

Den gennemsnitlige ventetid burde ikke være mere end 14 dage, og her kan de fleste af vores sydjyske kommuner desværre ikke være med. Michael Mathiesen, formand, Dansk Byggeri Sydjylland

Dansk Byggeri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Organisationen har 5.700 medlemmer og spænder bredt geografisk og fagligt.Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.



Kilde: Dansk Byggeri

Bolig og erhverv Den aktuelle opgørelse omhandler både erhvervsbyggeri og boligbyggeri. Ventetiden er opgjort fra den dag, hvor kommunerne har modtaget alle de oplysninger, som de har brug for til sagsbehandlingen. - Så vi kan med sikkerhed sige, at mangelfulde ansøgninger ikke er årsagen til, at det i nogle kommuner kræver en del tålmodighed at få lov til at gå i gang med arbejdet. Den gennemsnitlige ventetid burde ikke være mere end 14 dage, og her kan de fleste af vores sydjyske kommuner desværre ikke være med. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på op til halvanden måned er for lang tid, siger formand for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathiesen, i en udsendt pressemeddelelse.

29 dage Fanø er den eneste kommune i Sydjylland, der kan sagsbehandle byggetilladelser på i gennemsnit 14 dage eller mindre. I Tønder er ventetiden 22 dage, i Sønderborg 23 dage, i Vejle 24 dage, i Fredericia 25 dage, i Haderslev og Vejen 28 dage, i Aabenraa 29 dage, i Kolding 31 dage, i Varde 38 dage, i Esbjerg 41 dage og i Billund 43 dage, viser opgørelsen. Den gennemsnitlige ventetid på en byggetilladelse for kommunerne i Sydjylland var i 2017 på 32 dage. I 2018 er ventetiden i gennemsnit faldet til 29 dage. - Så det går samlet set i den rigtige retning. I syv kommuner er ventetiden blevet kortere siden sidste år, og det er trods alt positivt, siger Michael Mathiesen.