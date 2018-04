Tønder har fundet udviklingsdirektør i Dubai

Tønder Kommune har ansat Lene Grønning i stillingen som erhvervs- og udviklingsdirektør for det nye Vækstråd Tønder. Lige nu er den kommende direktør udstationeret i Dubai for Grundfos.

TØNDER/DUBAI: Den 1. august sætter Lene Grønning sig til rette i direktørstolen som erhvervs- og udviklingsdirektør for det nye Vækstråd Tønder.

Den kommende direktør har stor erfaring med erhvervsfremme og ledelse både i det offentlige og det private regi. Siden 2014 har Lene Grønning været direktør for erhvervsnetværket "Act Now by Grundfos".

Lene Grønning selv ser frem til at stå i spidsen for den fælles udviklingsindsats i Tønder Kommune.

- At aktørerne går sammen på tværs af forskellige områder for at koordinere udviklingsarbejdet og trække i samme retning er rigtigt og visionært tænkt. Derved kan der skabes et stærkt og dynamisk fællesskab, hvor vi sammen skal udvikle og udnytte områdets potentialer, siger Lene Grønning i en pressemeddelelse.