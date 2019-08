Tønder har fået musikalske lyssignaler

- Der fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var godt, jeg ikke have valgt det som levevej, fortæller Stig Bang-Mortensen, der efterfølgende kontaktede tegneserietegner Peter Snejbjerg.

Trafikkrydset ved Hagge's Musik Pub, er således nu lige lidt ekstra klar til næste uges Tønder Festival. I fredags blev lyssignalerne målrettet fodgængere ændret, så de nu viser en stående og gående guitarist.Det er Stig Bang-Mortensen, formand for Tønder Festival Fond, der for omkring halvandet år siden fik idéen til de musikalske lyssignaler. Da kommunen skulle bruge en tegning til de nye signaler, satte han sig først selv ned og forsøgte sig.

- Nogle siger, det en mand, og jeg siger selv, at det kan da godt være en tyndbenet kvinde. Men overvejelserne var der, fortæller Stig Bang-Mortensen, der har været overrasket over den modtagelse, de nye lyssignaler fik, da festivalen præsenterede dem på facebook.

Ikke ja eller nej

I vejkrydset ved Hagge's Musik Pub er Tønder Kommune vejmyndighed. Ifølge Lars Erik Skydsbjerg, fagchef i Tønder Kommune, var man opmærksom på, at andre byer har alternative lyssignaler, og kommunen kontaktede Vejdirektoratet. Herfra fik man hverken et ja eller et nej til ændringen - det er Tønder Kommunes ansvar, at folk kan afkode de ændrede signaler.

Og hos kommunen mener man, at folk forstår den røde stående guitarist og den grønne gående guitarist.

- Det regner vi nok med, at alle vores borgere og gæster i byen, de forstår signalet i, siger Lars Erik Skydsbjerg.

Tønder Kommune har stået for det praktiske arbejde med ændringen af signalerne.

- Vi har fået lavet de nye glas, og så har vi skiftet dem. Det er det, det har kostet kommunen, fortæller Lars Erik Skydsbjerg.