Tønder giver den fuld gas i jubilæumsåret

Fyrtårn nummer to bliver markeringen af 100-året for Kong Christian X's besøg i Tønder den 12. juli 1920. Ifølge Henrik Frandsen deltager den kongelige familie med dronningen og kronprinseparret i spidsen.

- Oplægget er den store pakke. Vi giver den fuld skrue på hele baduljen, som borgmester Henrik Frandsen (V) udtrykte sig, da en enig kommunalbestyrelse torsdag aften nikkede ja til at stille knap 1,6 millioner kroner til rådighed for tre såkaldte fyrtårns-arrangementer, som Tønder vil slå sig op på i 2020.

Tønder Kommune har etableret Genforeningen 2020-pulje. Puljen er på samlet 500.000 kroner. 2019 er den på 100.000 kr og i 2020 på 400.000 kr. Lokale aktører og foreninger kan her søge økonomisk tilskud til aktiviteter, som behandler en markering af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Puljen støtter arrangementer som afholdes i hele 2020 og som finder sted i Tønder Kommune. FormålDet er to puljer - én i 2019 og én i 2020, som samlet er på 500.000 kr. I 2019 er den på 100.000 kr. og i 2020 er den på 400.000 kr. Beløbsgrænsen for en ansøgning vil være max. 75 procent af udgifterne.Der kan søges tilskud fra puljen via Tønder Kommunes hjemmeside www.toender.dk

Opbakning

Tredje og sidste store markering er placeret i forbindelse med næste års Tønder Festival, hvor der lige inden 4+ optaktsdagene er lagt op til en koncert i den renoverede flyhangar.

Samme sted vil der i maj måned også være et genforeningsspil, som det prisbelønnede, lokale teaterprojekt "Højt til himlen" har på programmet.

De 1.590.000 kroner til de tre fyrtårns-projekter mødte fuld opbakning i byrådssalen. Det fik Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen til at rose kollegerne for at kunne noget, som politikerne i London i øjeblikket har store problemer med: nemlig at sige ja.

Og da han nu havde ordet, bemærkede Jørgen Popp Petersen, at Tønder flottede sig lige rigeligt med også at betale for en gratis koncert.

- Det er ikke absolut nødvendigt. Man kunne overveje brugerbetaling, sagde han.

Med bevillingen på 1.590.000 kroner valgte kommunalbestyrelsen i fuld enighed den store pakke. Alternativet havde været en bevilling på 1.375.00 kroner, hvor festival-koncerten ville falde væk, eller den helt skrabede udgave på 1.065.000 kroner, der kun omfattede den royale visit, og ikke bakkede op om hverken folkefesten eller koncerten.

Men det blev der altså slet ikke tale om i byrådssalen.