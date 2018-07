Tønder får nyt pastorat

Ribe Stift skal med sine 204 sogne skære i budgettet, hvilket også får indflydelse i Tønder. Møgeltønder-Ubjerg pastorat bliver nemlig nedlagt, og et nyt, samlet pastorat for Tønder, Møgeltønder og Ubjerg er på vej.

MØGELTØNDER: Der er ændringer på vej i kirken, for et helt nyt pastorat er på vej i Tønder. Det sker med baggrund i besparelser i Ribe Stift, forklarer menighedsrådsformand Hanne Boldt fra Møgeltønder: - Besparelserne kommer, fordi der er befolkningsnedgang i hele Ribe Stifts område - og det går jo hele vejen her fra grænsen og op til Ringkøbing Provsti. Det er med andre ord rigtig mange kirker, der skal drives. Her i Tønder Provsti betyder det i korte træk, at vi skal spare to præster. Beslutningen er med andre ord kommet ovenfra, siger hun. Det betyder, at der er truffet beslutning om, at det eksisterende pastorat for Møgeltønder-Ubjerg bliver nedlagt, og et nyt dannes - bestående af Tønder, Møgeltønder og Ubjerg.

- Som provst og præst er man jo uanset hvad kirkens ansigt udadtil, og vi mener absolut, at kirken bør være en del af byens liv. Birgit Elisabeth Laursen, næstformand i Møgeltønder Menighedsråd.

Ny provst på vej Samtidigt er arbejdet med at finde en ny provst for det nye provsti gået ind, for provsten over Tønder Provsti har opsagt sin stilling. Derfor venter der menighedsrådene en særdeles vigtig opgave i de kommende uger: Der skal findes en ny provst, som kan kombinere jobbet som leder af pastoratet med også at fungere som almindelig sognepræst: - Arbejdet med ansættelsen begynder nu. Det bliver et job, hvor provsten arbejder på halv tid, og den anden halvdel er som sognepræst. Vi håber, at vi kan samle de to opgaver til ét samlet job, forklarer Hanne Boldt. Der er imidlertid mange, der skal blive enige, inden der kan sættes navn og ansigt på den nye provst for Tønder Provsti. Ikke mindre end fire interessenter skal træffe valget om, hvem der skal indstilles til biskoppen. Ud over de tre menighedsråd i Møgeltønder, Tønder og Ubjerg, så skal provstiudvalget også med på råd. Derfor har menighedsrådene allerede givet deres ønsker til, hvad de mener en ny provst i Tønder skal stå for: - Her fra Møgeltønder har vi sagt, at vi ønsker en person, der er synlig i lokalsamfundet. Vi har et meget aktivt foreningsliv i Møgeltønder, og vi ser gerne, at vores kandidat deltager i det. Som provst og præst er man jo uanset hvad kirkens ansigt udadtil, og vi mener absolut, at kirken bør være en del af byens liv, forklarer næstformand Birgit Elisabeth Laursen.