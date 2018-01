Tønder er klar med en ekstra million til flyhangaren

TØNDER: Fra at være dømt til nedrivning blev flyhangaren i Soldaterskoven i Tønder reddet af dette års finanslov, hvor regeringen har afsat tre millioner kroner til istandsættelse af den historiske bygning. Da nyheden kom frem i december, spredte den stor glæde i lokalområdet.

Men renoveringen bliver ikke gratis for Tønder og dermed borgerne. Der er lagt op til, at Tønder Kommune bidrager med 1.150.000 kroner til istandsættelsen. Beløbet er delvist øremærket med 920.000 til at genetablere portene og renovering af facaden, samt 230.000 kr. som honorar til arkitekt og konceptudvikling.

Bevillingen var på dagsorden i økonomiudvalget onsdag, og herfra er der grønt lys.

- Det er et udtryk for, at vi i Tønder Kommune vil udvikling og vil markedsføring. Vi vil have, at der sker noget, der gør, at Tønder Kommune kommer på landkortet, siger borgmester Henrik Frandsen.

Ud over de 1.150.000 kroner til hangaren støtter kommunen også et kommende filmprojekt om første verdenskrig i Sønderjylland og Tønder med 750.000 kr., og dermed løber det samlede kommunale bidrag op i 1,9 mio. kr.

- Det er to uafhængige bevillinger, men samlet set ser vi det her som en meget stor chance for at understøtte de fantastiske muligheder, der er derude, siger Henrik Frandsen og henviser til forestående mærkedage som den 11. november, der er 100-året for afslutning af verdenskrigen, og siden 2020, der kommer til at stå i genforeningens tegn.