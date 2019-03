Tønder: Tønder Teaters sonderinger i forhold til den store børneteaterfestival Aprilfestival, har fået en god modtagelse hos arrangøren Teater Centrum. Her afviser man ikke et værtskab til Tønder Kommune, fortæller direktør Henrik Køhler.

- Indtil videre er jeg positivt stemt overfor idéen, siger han.

- Jeg har jo snakket med folk fra Tønder om det flere gange, og når vi fortsætter konversationen, så er det selvfølgelig fordi, vi tror på, at det ville kunne lade sig gøre på den ene eller den anden måde, siger Henrik Køhler.

Han har endnu ikke været i Tønder for at se på de fysiske rammer.

- Men jeg har en fornemmelse af, at det skal nok kunne gå, og samtidig så har de lokket med at lave et samarbejde over grænsen, som jeg synes lyder ganske spændende, fortæller direktøren.

- Jeg ved, at Sydslesvig har før vist interesse for at skabe en eller anden form for connection til festivalen, og det her kunne så være en mulighed, påpeger han.