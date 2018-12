Tønder dropper ambition om store vindmøller

Det var en gammel ambition og tekst om etablering af vindmøller, der havde fundet vej til et nyt udkast til Tønders overordnede kommuneplan. Afsnittet, der blev mødt med både begejstring, undren og vrede i vide kredse, er nu taget ud af planen. Men det er ikke ensbetydende med, at ældre modeller ikke kan erstattes af nye, store møller.

- Udkastet til den ny kommuneplan 2017-2029 tager udgangspunkt i forgængeren. Her indgik den politiske målsætning om vindmøller. Men det er altså ikke længere aktuelt, og når det samtidig har skabt bekymring, så skal det ikke stå i planen, forklarer Henrik Frandsen.

Spørgsmålet er, om det overhovedet skulle have været med i det oprindelige høringsmateriale, der var forhåndsgodkendt til at blive sendt ud af alle fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

Beslutningen er truffet på et møde i økonomiudvalget, hvor indsigelser og kommentarer blev underkastet en foreløbig vurdering. Og resultatet var altså, at det meget omdiskuterede afsnit blev taget helt ud.

- Det har vist sig, at der ikke er politisk ønske om at arbejde i den retning. Så skal det heller ikke stå i en kommuneplan. Derfor tager vi det ud, siger borgmester Henrik Frandsen.

- Tønder Kommune vil forøge energiproduktionen fra vindmøller på land gennem "repowering", dvs. sanering og udskiftning af eksisterende ældre og udtjente vindmøller til færre, større og mere effektive vindmøller og samtidigt vurdere behovet for nye vindmølleområder i kommunen.

Den politiske målsætning var ellers lanceret og formuleret i det udkast til den kommende kommuneplan, der var i offentlig høring tidligere på året. Her kunne blandt andet læses følgende:

- Ja og nej, lyder konklusionen, når det drejer sig om Tønder Kommunens målsætning og ambition om at åbne for udskiftning af bestående mindre vindmøller i kommunen med færre og større modeller.

TØNDER: Var det hele bare en storm i et glas vand?

Det har vist sig, at der ikke er politisk ønske om at arbejde i den retning. Så skal det heller ikke stå i en kommuneplan.

Følgende sætninger er ikke længere en del af udkastet til kommuneplanen 2017-2019:- Tønder Kommune vil forøge energiproduktionen fra vindmøller på land gennem "repowering", dvs. sanering og udskiftning af eksisterende ældre og udtjente vindmøller til færre, større og mere effektive vindmøller og samtidigt vurdere behovet for nye vindmølleområder i kommunen. Den foreslåede handling om at følge op på den strategiske energiplan med et tillæg til kommuneplan 2017-2029 i form af en egentlig temaplan for vindmøller er ligeledes droppet.

Positiv respons

Kommunens oprindeligt imødekommende holdning til vindenergi i udkastet til kommuneplanen resulterede i flere positive reaktioner i den offentlige høring.

- Danmark Vindmølleforening finder det særdeles positivt, at Tønder Kommune ønsker at udnytte kommunens arealressourcer til placering af vedvarende energianlæg, skrev Danmarks Vindmølleforening i et høringssvar.

Anderledes var reaktionerne hos vindmøllemodstanderne.

- Åh nej, skal vi nu til det igen. Bedst som sårene efter sidste vindmølleprojekt i området er begyndt at heles, dukker risikoen for splittelse i samfundet op igen, skrev Ove Beck fra Rejsby-området nord for Skærbæk.