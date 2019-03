Tønder-direktør får nye opgaver og ny titel

Keld I. Hansen fra Tønder Kommune skal fremover være projekt- og udviklingsdirektør for to af kommunens store satsninger, henholdsvis Tøndermarsk Initiativet og Zeppelin Tønder. Med de nye opgaver får Keld I. Hansen også titel som vicekommunaldirektør.

I dag er Keld I. Hansen direktør for teknik & miljø, IT, borgerservice, kultur & fritid samt AsylSyd. Som led i omlægningen udskilles Teknik & Miljø som en selvstændig forvaltning med egen direktør, og stillingen som direktør for Teknik & Miljø vil derfor snarest blive opslået.

Direktør Keld I. Hansen skal fremover være projekt- og udviklingsdirektør for to af kommunens store satsninger i form af Tøndermarsk Initiativet og Zeppelin Tønder.

Zeppelin Tønder er et udviklingsprojekt med det formål at skabe et oplevelses- og formidlingscenter om første verdenskrig.Projektet tager afsæt i den restaurerede flyhangar i Soldaterskoven ved Tønder. Flyhangaren var en del af en stor luftskibsbase, som tyskerne anlagde under første verdenskrig, da Sønderjylland var under tysk herredømme. Flyhangaren er den eneste intakte bygning fra basen, der derudover bestod af tre store luftskibshaller. Hangaren er desuden også det eneste intakte tyske militære bygningsværk fra første verdenskrig.

Ifølge fredagens udsendte pressemeddelelse vil kultur & fritidsområdet samt AsylSyd fortsat høre under Keld I. Hansens direktørområde, hvor også bosætning og landdistriktsudvikling placeres. Samtidig betyder de ledelsesmæssige forandringer, at Keld I. Hansen får titel af vicekommunaldirektør.

Stillingen som direktør for Zeppelin Tønder er nyoprettet og et led i Tønder Kommunes satsning på at gøre byens fortid som tysk luftskibsbase under første verdenskrig til et kulturelt og turistmæssigt fyrtårn.

Som ny direktør for Tøndermarsk Initiativet efterfølger Keld I. Hansen direktør Erik Jespersen, der efter blot et år opsagde sin stilling for at tiltræde en chefstilling ved Esbjerg Kommune.

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Over fem år investerer parterne tilsammen cirka 250 mio. kroner i udvikling af området.Hovedindsatsområderne er byomdannelse i Højer, støtte til restaurering af fredede og bevaringsværdige ejendomme i Højer, etablering af ruter, stier og formidlingsstationer, klimatilpasning langs Vidå og i Tønder midtby samt udvikling af erhverv og turisme i området.

- For det andet ønsker vi at sætte fuld fokus på driften af hele teknik- og miljøområdet. Det opnår vi bedst, når området har egen direktør, som kan koncentrere sin ledelsesindsats 100 procent om denne store opgave.

- For det første vil vi sikre fremdrift i de mange store og betydningsfulde udviklingsprojekter i Tønder Kommune. Ambitionerne er høje - og hvis vi skal nå i mål, så er der behov for en koncentreret og professionel styring. Keld er den rette til at løfte denne opgave, siger Klaus Liestmann. Han fortsætter:

To af Keld I. Hansens nu tidligere ansvarsområder, IT og borgerservice, overtages af kommunaldirektør Klaus Liestmann. Ifølge Liestmann har de administrative forandringer to hovedformål.

Erfaren leder

Keld I. Hansen har været en del af den øverste administrative ledelse i Tønder Kommune helt fra kommunens start ved kommunalreformen i 2007 og var også med ved forberedelserne til dannelsen af den nye kommune i årene op til sammenlægningen.

- Som direktør for Teknik & Miljø gennem mange år har Keld ydet en fremragende indsats for Tønder Kommune, og vi har meget at sige ham tak for. Derfor glæder det mig også rigtig meget, at vi fremover kan gøre brug af Kelds kompetencer på udviklingsområdet, som er utrolig vigtigt for Tønder Kommune, siger Klaus Liestmann i den udsendte meddelelse.

Ud over at stå i spidsen for Tøndermarsk Initiativet og Zeppelin Tønder, får Keld I. Hansen i sin nye stilling også det overordnede ansvar for andre større udviklingsprojekter i form af masterplanen for Tønder Sport- og Fritidscenter og udviklingsplanen for Toftlund.