Tønder Ungdomsbrandværn er Årets Forening i Region Syddanmark

Det danske benzinselskab Go'on har kåret Tønder Ungdomsbrandværn som Årets Forening 2018 i Region Syddanmark. Med prisen følger 25.000 kroner, som skal bruges på hjelme og dragter i børnestørrelser.

TØNDER: Tønder Ungdomsbrandværn er kåret som Årets Forening 2018 i Region Syddanmark af det danske benzinselskab Go'on. - At være medlem af en forening og en del af et fællesskab, kan i nogle tilfælde være den løftestang, der giver børn og unge bedre forudsætninger og handlekraft til at skabe en vej i livet. Tønder Ungdomsbrandværn har en utroligt vigtig funktion i lokalsamfundet, da de rekrutterer til et vigtigt hverv i et lokalsamfund, og derfor synes vi, at de har fortjent titlen som Årets Forening i Region Syddanmark, udtaler juryen bag Årets Forening i en pressemeddelelse. Tønder Ungdomsbrandværn fik overrakt præmien på Tønder Brandstation onsdag aften, hvor alle medlemmerne af ungdomsbrandværnet var samlet sammen med formanden, Dan Nielsen, der naturligvis er glad for anerkendelsen og pengegaven på de 25.000 kroner. - Der er masser af ting, som vi kan bruge pengene på, da brandslukningsudstyr er dyrt. Vi har brug for udstyr, der passer til børnene, så det er hjelme og dragter i børnestørrelser og små brandslanger, så også de mindre børn kan lære at slukke brande med slangerne, siger Dan Nielsen.

Lokal glæde Tønder Ungdomsbrandværn deltog i konkurrencen sammen med en lang række foreninger. I en onlineafstemning fik brandværnet 288 stemmer, hvilket gav en plads i regionsfinalen. Her blev konkurrencen afgjort af en jury bestående af Tønder-lokalpolitikeren Thomas Ørting Jørgensen, Inga Vind, administrerende direktør i TV2 Østjylland, OL-roeren Juliane Elander Rasmussen samt bestyrelsesmedlem i DGI og Landdistrikternes Fællesråd Hanne Lene Haugaard. Thomas Ørting Jørgensen er glad for at være udvalgt til at sidde med i afgørelsen af Årets Forening. - Jeg er både glad og stolt over at have fået muligheden for at deltage i juryen. Det har været berigende at vurdere de mange fantastiske foreninger, projekter og initiativer, der var indstillet. Og så er det jo en særlig glæde for mig, at juryen var enige om at tildele prisen som Årets Forening i Region Syddanmark til Tønder Ungdomsbrandværn, siger Thomas Ørting Jørgensen i pressemeddelelsen.

Venskaber for livet I indstillingen for nomineringen stod der blandt andet, at børnene i Tønder Ungdomsbrandværn får venskaber for livet, på tværs af køn, alder og sociale lag, fordi der skabes plads til alle, der har interesse i at lære nyttige ting. Ting, der kan hjælpe med at redde liv, og ting som sætter skub i den personlige udvikling samt den strategiske tænkning. Som ung brandmand eller -pige bliver man udfordret psykisk og fysisk, og man lærer at se udfordringerne som en mulighed og ikke en hindring. Resultatet er, at brandværnets børn og unge bliver mere ansvarsbevidste voksne, som tør handle i uvante situationer, og redder liv - ligesom de får et samhørighedsforhold ved at løfte opgaver i flok, og tilfredsheden ved at hjælpe andre. Den argumentation kunne årets jury altså ikke stå for, og der var bred enighed i juryen om, at Tønder Ungdomsbrandværn har fortjent titlen som Årets Forening i Region Syddanmark. Vinderen af den landsdækkende konkurrence fra Go'on og hovedpræmien på 100.000 kroner til Årets Forening blev i øvrigt Børnenes Lystfisker Akademi.