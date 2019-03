Tønder Teater undersøger i øjeblikket mulighederne for at skaffe børneteaterfestivalen Aprilfestival til Tønder. Hvis det lykkes, vil omkring 600 teaterfolk gæste byen.

TØNDER: Tønder Teater med Palle Guldbrandsen i spidsen sonderer i øjeblikket mulighederne for at trække en stor børneteaterfestival til byen. Der er tale om Aprilfestivalen, som Teatercentrum står bag. - Det er spændende - og det er stort, siger Palle Guldbrandsen, der er formand for Tønder Teater. Han har været i dialog med Teatercentrum og har også forelagt idéen for Tønder Kommunes kultur- og fritidsudvalg. Teaterfestivalen varer cirka en uge, og ifølge Palle Guldbrandsen vil den trække omkring 600 teaterinteresserede til byen - det være sig indkøbere, skuespillere med mere. - Det vil sige, at alt hvad der hedder hotelkapacitet i Tønder Kommune vil være i spil, fortæller Palle Guldbrandsen, der peger på, at en festival i april ikke ramler sammen med højsæsonen for turisme.

Den gode historie Der er mange grunde til, at Tønder Teater er interesseret i at tiltrække Aprilfestivalen. - Vi vil gerne være med til at fortælle den gode historie om Tønder som et sted, der sker noget, påpeger Palle Guldbrandsen blandt andet. - Og så handler det først og fremmest om, at vores små børn får nogle oplevelser, siger han. Og oplevelser det vil der være til kommunens børn. - De vil se mindst en forestilling i den uge. Alle børn. Fordi det er en del af pakken, siger Palle Guldbrandsen. Ifølge formanden bliver de forskellige forestillinger opført to gange - en gang for børn og en gang for teaterfolk. Der er brug for 20 spillesteder, og de vil blive placeret i Tønder by, da folk skal kunne gå rundt. Palle Guldbrandsen har både Schweizerhalle, Bachmanns Vandmølle, skolerne, rådhuset og hallerne i tankerne. Forestillingerne for børn vil blive holdt forskellige steder i kommunen.

Udfordringer Det er ikke let og ligetil at føre tankerne ud i livet og få festivalen til Tønder. - Der er nogle udfordringer i det her. Dels er der økonomien - det er ikke gratis det her, og det skal der også regnes på. Og vi skal nok også være i samarbejde med andre om det - andre kommuner eller områder, fortæller Palle Guldbrandsen. Han vurderer, at der vil være et bruttobudget på godt to millioner kroner, og at en del statslige midler kan søges. - Det er klart, at kommunen vil også skulle garantere en betydelig sum, erkender teatermanden, der oplevede et kultur- og fritidsudvalg, der gerne vil være med til at sondere mulighederne. - Vi har det rigtig godt med, at vi har god tid til at tænke os om og planlægge, hvis det skal blive til noget, siger formanden. Tidligere har Aprilfestival været afholdt i Sønderborg. I år gæstes Hjørring Kommune, næste år er det Holbæk Kommune, og i 2021 gæstes Esbjerg.

"En spændende ting" René Andersen, der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Tønder Kommune og altså er orienteret om festival-tankerne, siger følgende: - Vi ser det da som en spændende ting og vil sondere, og så må vi tage det derfra. I år begynder begynder Aprilfestival den 31. marts i Hjørring.