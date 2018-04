Tønder Sygehus satser på nyt center

Irene Holk Lund forventer, at ansøgningen går igennem: - Regeringens målsætning passer perfekt til vores ansøgning. Jeg forventer, at der bliver set positivt på den - ellers bliver jeg i hvert fald skuffet, siger hun. Arkivfoto: André Thorup

Tønder Kommune har ansøgt om 8,6 millioner kroner fra finanslovens pulje til læge- og sundhedshuse. De skal gå til nyt udstyr på Tønder Sygehus og etableringen af et såkaldt korttidscenter.

TØNDER: Går alt efter planen, så vil Region Syddanmark, Tønder Kommune og Lægehus Nord I/S om kort tid kunne tage hul på et nyt projekt, der skal sikre et bredere sundhedsvæsen i Tønder Kommune. Det skal ske med nyt udstyr til ultralydsscanninger samt etableringen af et nyt korttidscenter. Der er ansøgt om 8.660.000 kroner fra puljen, og derudover finansierer Tønder Kommune 4.300.000 kroner, der er værdien af arealet til korttidscentret. Korttidscentrets funktion bliver at forebygge genindlæggelser, forklarer formand for sundhedsudvalget, Irene Holk Lund (V): - Korttidscentret bliver et sted med døgn-sengepladser. Det skal bruges til at forebygge genindlæggelser - eksempelvis hvis en patient ikke behøver indlæggelse på et hospital, men omvendt ikke har det godt nok til at komme hjem. Tønder Kommune ligger i forvejen flot i forhold til at forebygge indlæggelse og genindlæggelse, og her bliver korttidscentret en god mulighed for at fortsætte sådan, forklarer hun.

Det nære sundhedsvæsen Begge dele har til formål at sikre, at flere opgaver kan klares i Tønder, og at man derved kan styrke det nære sundhedsvæsen. - Oplægget fra Finansloven er, at regeringen vil styrke det nære sundhedsvæsen. Vi venter svar på ansøgningen sidst i april, og jeg mener, der bør være gode chancer for, at vi får grønt lys til det. Det ligger godt i tråd med regeringens mening med puljen, der jo er, at det lokale sygehusvæsen skal styrkes i hele landet, forklarer hun. Målsætningen er under alle omstændigheder klar - flere opgaver i sygehusvæsenet skal klares lokalt. Det har flere fordele, mener Irene Holk Lund: - Vi skal skabe mere samdrift med Region Syddanmark med dette tiltag. Det vil samle kompetencer fra det medicinske daghospital og korttidscentret, og ultimativt mener vi, at det vil give en bedre service. Ambitionen er, at alt, der ikke er svært, bør klares nært, understreger Irene Holk Lund.