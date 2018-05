Tønder Sygehus får fem millioner til samdrift

Der er 5,1 millioner kroner på vej til et stærkere Tønder Sygehus. Det står klart, efter der er bevilget penge til at samle et korttidscenter og nye faciliteter til ultralydsscanninger på Tønder Sygehus. Det skal sikre, at flere patienter kan behandles i Tønder - snarere end at de skal rejse til Aabenraa eller Sønderborg.

TØNDER: Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 5,1 millioner kroner til det korttidscenter på Tønder Sygehus, som Tønder Kommune i april ansøgte om midler til at etablere. Idéen er, at det nære sygehusvæsen skal stå stærkere - til aflastning af Region Syddanmarks øvrige og større sygehuse.

Den idé har Sundheds- og Ældreministeriet taget godt imod, for nu er 5,1 millioner af de i alt 8,6 millioner kroner, som Tønder Kommune ansøgte om, på vej. Grunden til, at alle 8,6 millioner kroner ikke kommer nu, er at ansøgningen er delt over to år. Dermed har Tønder Kommune fået det fulde beløb for 2018, forklarer sundhedsudvalgets formand, Irene Holk Lund (V):

- Ansøgningen er delt over to år. Vi har fået det fulde beløb for 2018, og jeg ser meget frem til et godt samarbejde omkring udformningen af de nye faciliteter på Tønder Sygehus. Den resterende del af pengene til 2019 skal vi nu i dialog med Region Syddanmark om, og vi er naturligvis alle interesserede i, at vi får et så godt samarbejde om det nære sygehusvæsen som overhovedet muligt, forklarer hun.

Irene Holk Lund er derfor også optimist, når det kommer til arbejdet med at finde de resterende 3,5 millioner kroner:

- Jeg ser det sådan, at der dels er en positivt stemt kommunalbestyrelse bag det her, og dels er Region Syddanmark også positive. Jeg forventer, at vi finder en løsning. Nu begynder vi med det, vi har fået midler til, slår hun fast.