Tønder Street Food Days præsenterer deltagerne

TØNDER: Uanset om du kommer for at få en ny smagsoplevelse eller for selv at købe lidt med hjem, så ser Tønder Street Food Days ud til at være et godt arrangement at gæste næste måned. Torsdag blev flere navne præsenteret, så gæsterne nu får chancen for at opleve en række lokale restauratører på en ny måde, når de prøver kræfter med nye idéer og produkter.

- Vi arbejder på at få et par stykker mere med, og jeg håber da, at der kommer flere udefra, forklarer Carsten Uggerholt Eriksen, der er blandt initiativtagerne.

Han fortsætter:

- Det er vores håb, at der kommer flere og repræsenterer kommunens nordlige ende - uanset hvad, så er tilmeldingen åben helt til vi stiller op i juni. Så sidder der nogen derude, som kan byde ind med noget spændende, så er de mere end velkomne, forklarer han.

Blandt plakatens helt nye navne er Vestslesvigsk Bryghus og Vibegaard, mens andre, blandt andet Bar Burger fra Tønder, allerede har afsløret, at de er på plads, og kommer med noget helt nyt.

Og netop det helt nye er i centrum for arrangementet, der først og fremmest er tænkt som en mulighed for at afprøve nye ideer.