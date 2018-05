Tønder Rideklub endevendt af indbrudstyve

Der er opgivende miner i Tønder Rideklub, efter indbrudstyve mandag brød ind og gik meget målrettet efter at stjæle medlemmernes sadler.

TØNDER: Det er en ærgerlig formand for Tønder Rideklub, der kigger tilbage på de seneste dages hændelser. Natten til mandag brød ukendte indbrudstyve nemlig ind i Tønder Rideklub og brød et større antal skabe op. Skabe, som klubbens medlemmer bruger til at opbevare deres rideudstyr i, herunder dyre sadler. Formand Charlotte Jensen kom ud til klubben og blev mødt af et enormt rod af støvler, hjelme og andet udstyr, der lå kastet ud over hele gulvet. Men sadlerne var væk. - De er ikke gået efter specifikke sadler, men alle mulige. Til gengæld har de ladet mange ting ligge - også ting, der hører til sadlerne. Det er også dyrt grej, men det er klart, at sadlerne er de dyreste ting, forklarer hun og tilføjer: - Klubben går fri her, for det går på medlemmernes indboforsikringer. Men idet en saddel ikke bare er en saddel, så er der nogle medlemmer, som skal ud at lede i et stykke tid for at få noget, der svarer til det stjålne. Nogle af sadlerne er syet specielt til de enkelte heste, så det kan godt tage tid at få lavet en ny, siger Charlotte Jensen.

Jeg vil hellere prikke folk på skulderen og minde dem om, at de skal tage deres forholdsregler i forhold til tyverier som disse. Det her sker desværre af og til, og vi arbejder naturligvis på at forbedre sikkerheden her på stedet. Charlotte Jensen, formand for Tønder Rideklub

Varme varer Jens-Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at sadlerne er særdeles varme varer nu. Ordet går nemlig stærkt i hestekredse, og via de sociale medier er nyheden om indbruddet for længst spredt: - Tyvene har brudt en masse skabe op og stjålet sadler. Vi afventer lige nu individuelle anmeldelser fra alle, der har mistet noget i indbruddet, og generelt må jeg sige, at sadlerne bliver svære at afsætte i Danmark. Rideklubben har delt historien i deres kredse, så varerne er så varme som muligt lige nu, fortæller Jens-Peter Rudbeck. Tilbage i Tønder Rideklub er det tid til selvransagelse, mener Charlotte Jensen. - Jeg ved faktisk ikke engang, om det er en god idé at skrive alle vegne på de sociale medier, at der har været indbrud, for tyvene holder også øje med de her sider, og ved godt, hvad der sker. Jeg vil hellere prikke folk på skulderen og minde dem om, at de skal tage deres forholdsregler i forhold til tyverier som disse. Det her sker desværre af og til, og vi arbejder naturligvis på at forbedre sikkerheden her på stedet, forklarer hun.