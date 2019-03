Tønder Revy er klar med guld og glimmer

Der arbejdes på højtryk for at blive klar med årets Tønder Revy. I år venter der blandt andet publikum et drys af guld, glimmer og Hollywood.

Tønder: - I må endelig bare spørge løs. Tønder Revyens mangeårige instruktør, Tommy Juhl, tilbyder venligt at svare på pressens spørgsmål, men de fleste af spørgsmålene besvares med kryptiske sætninger med et tilhørende skælmsk smil. Snart udbygges den hjertelige indbydelse med ordene: - Det vil sige, I må spørge om alt, men det er ikke alt, I får svar på. Så alt var som det plejede, da Tønder Revy indbød til pressemøde fredag eftermiddag om den forestående revy. Alligevel er der en del, som Tommy Juhl, trods alt, kan og vil løfte sløret for. - Vi har i øjeblikket 24 numre, som er klar til revyen. Måske supplerer vi med et enkelt nummer eller to, men det bliver i det leje. I år har vi fået suppleret vores skrivegruppe med Erik Christensen, og det har givet lidt ekstra liv. Han har tilført gruppen meget, så det er vi glade for, lyder det fra Tommy Juhl.

Tønder Revy 2019 Årets plakat er lavet af den unge kunstner Julia Reinhardt.Plakaten er lavet digitalt, og bærer tydeligt præg af af Tønder Revy i år emmer lidt af guld og glimmer.



Der er premiere på Tønder Revy onsdag den 24. april, og der er forestillinger til og med søndag den 28. april. Alle forestillinger spilles i Schweizerhalle i Tønder, og alle forestillinger starter kl. 19.30.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Mikael Petersen og Ghitta Nørby har fundet passende tøj frem til årets revy. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Guld og glamour Selvom Tønder Revy heller ikke år har valgt at have et overordnet tema, så er der alligevel nogle fællesnævnere, der går igen gennem flere af revyens numre. - Det er lidt guld og glimmer over det i år. Og så kommer vi heller ikke udenom Hollywood-vinklen. Tønder er jo kommet noget nærmere Hollywood på det seneste, fortsætter Tommy Juhl. Selvom det er småt med afsløringer af indholdet af de 24 numre, så er der enkelte ledetråde. - Vi har en institution her i byen, der nu gør tingene lidt anderledes. Det skal vi selvfølgelig have med, og til dette nummer skal vi nok ud og finde noget rødt hår, lyder det kryptisk fra Tommy Juhl. Der vil både være numre, der tager afsæt i det lokale og det nationale. Blandt andet kommer det ikke til at gå ubemærket hen, at vi i år befinder os i et valgår. - Her har vi et par numre, hvor vi lige skal være opmærksomme på, hvornår der bliver trykket på knappen, konstaterer Tommy Juhl.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Årets revyplakat er lavet af unge Julia Reinhardt, og den emmer lidt af guld og glimmer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

14 på scenen I år kan man opleve 14 skuespillere på scenen. Otte mænd og seks kvinder. På mandesiden er der i år debut til Mads Langelund. - Vi er rigtig glade for at have Mads med på holdet. Han er lidt af en multikunstner, og så har han et dejligt positivt væsen. Og vi er altid glade for at få nogle unge med, lyder det fra Tommy Juhl. Udover Mads Langelund er der gensyn med Mogens Jeppesen, Peter Larsen, Lars Løbner Hansen, Mikael Petersen, Dirk Andresen, Tommy Juhl og Jesper Vestergaard Pedersen på mandesiden. Til gengæld har Henry Madsen valgt at holde pause fra revyen i år. På kvindesiden er unge Sarah Riddersholm Nielsen tilbage på scenen, og hun spiller i år sammen med Ditte Hansen, Pia Hansen, Ghitta Nørby, Pia Kjær og Kjestine Czech.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der er lagt op til masser af spas til årets revy. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Billetter til salg Der kan købes billetter til dette års revy fra den 8. april. - Her åbner vi op for fysisk billetsalg, men kun mellem klokken 16 og 18 denne dag på Schweizerhalle. Herefter overgår vi til salg online, ligesom vi gjorde sidste år, forklarer forestillingsleder Susanne Sønnichsen. Der er i alt 2135 billetter til salg, og instruktøren har et stille håb. - Vi vil så gerne forbi den magiske grænse på 2000 solgte billetter. Så bliver vi rigtig glade, konstaterer han. Og så vil der for alvor blive guld og grønne skove hos Tønder Revy.

