Tønder Revy 2018: Den ægte vare

Årets udgave af Tønder Revy, der havde premiere onsdag aften, forkæler publikum med skæve og finurlige fortolkninger af begivenheder, der har sat deres præg på vores egen lille og hele den danske verden. Der er masser at grine af og tænke over. Stille nummer overstråler dem alle.

Tønder:- I en tid, hvor vi bombarderes med nyheder, kan man komme i tvivl om, hvad der er sandt eller falsk, og om vi mon bliver snydt af den ene eller anden. Sådan skriver Tønder Amatørscenes formand og revy-instruktør Tommy Juhl i sin velkomst til årets revy og byder samtidig publikum velkommen til Schweizerhalles store revysals "alternative virkelighed". Men efter godt to timers underholdning fra de skrå brædder er denne "alternative virkelighed" forvandlet til visheden om, at Tønder Amatørscene for Gud ved hvilken gang leverer den ophøjede revy-sandhed. Den sandhed, der består af de gode dialoger, de fine sangpræstationer, de storslåede scenesætninger og - ikke mindst - de rappe tekster, replikker og mimiker, fremført af skuespillere, der kan deres kram.

Der er fortsat billetter at købe til alle forestillinger, men især fredag nærmer det sig udsolgt.

Helt fra bunden Der er ingen "fake news" når det gælder revyhåndværket i Tønder. Alt er sået og avlet helt fra bunden, og årets høst, der er vokset frem siden de første spæde tekstudkast i januar, indeholder alt, hvad en god revy står for. Ikke alt er hylende morsomt, det skal det heller ikke være. Dertil er livet og emnerne, som året der gik bød på, alt, alt for alvorlige. Som Tommy Juhl så rigtigt skriver: Inspiration har der været nok af - både i den store og den lille verden. Den lille verden vender vi tilbage til.

På studietur Ude i den store verden har revyens folk været på studietur i København og her set musicalen "Chicago". Direkte inspireret af dette besøg byder årets scenebillede på en både iøjefaldende og iørefaldende nyhed. Revyens eget husorkester, der består af fem af Tønders mest garvede og velspillede musikanter, befinder sig denne gang ikke på gulvet foran scenen, men højt hævet over selvsamme. Det er godt set - og særdeles godt opbygget af revyens håndværkere. På scenen, direkte under musikanterne, folder 14 skuespillere deres talenter ud. Kun 14, er man fristet til at skrive. For med hele 25 numre - opdelt i to halvlege på henholdsvis 12 og 13 indslag - har der været megen tekst og endnu mere sceneoptræden og samspil at øve sig i. "Klap"-hatten af for det. For der er mange præstationer at glædes over.

Politisk stoleleg Mogens Jeppesen har efterhånden udviklet sig som fuldt ud troværdig Lars Løkke-double, mens Lars Løbner Hansen blandt meget andet også har rollen som Tønders borgmester Henrik Frandsen. Publikum bliver med ham i front blandt andet taget med ind til et tys-tys gruppemøde i Venstre. Skulle partiets lokale kendisser være i tvivl om, hvordan de bliver, eller kan blive opfattet ude i byen, så kan nummeret "Stoleleg" hermed videresendes med anbefaling. Ligeledes i den lokale boldbane spiller også "Mors dag", hvor Michael Petersen introducerer Pia Hansen til TM Tønders afgørende "hundbull"-nedrykningskamp. Som de fleste ved, gik det galt. Det gør revyudgaven så slet, slet ikke. Halløj, hvor er det sjovt, og musikanterne på første sal giver den fuld gas som TMT's "Red supporters". Apropos Michael Petersen: På et tidspunkt optræder han som vores alle sammens Gertrud Sand fra "The Julekalender". Uden at træde Carsten Knudsen fra De Nattegale over tæerne: Tønders Michael Petersens er helt, helt på højde med originalen - måske endda bedre. Helt aktuel er der så Fiskbæk-fadæsen, hvor Tønder Kommune ved en fejl får fjernet et oldtidsminde, at tage fat på. Er der fare for, at vandtårnet og Visemøllen lider samme skæbne? Se, der er spørgsmål og begivenheder, der ligger lige til højrehånden for en begavet revy-skribent. Dem har Tønder en håndfuld af.

Pedantisk standard Netop når det er helt lokal, er årets revy sjovest. Men det betyder ikke, at det ikke-lokale er kedeligt. Det er bare anderledes - og vigtigt. For naturligvis skal emner som "Me too"-kampagne, det pengeløse samfund, vildsvinehegn langs grænsen, ferie under eksotiske himmelstrøg, deling af nøgenbilleder på nettet, regeringstrakasserier samt 12 tals-pigernes kvaler en tur gennem den satiriske kværn. Den kommer der altså rigtig meget godt ud af. Det skyldes også, at Tønder Revyen lever op til den selvkritiske, nærmest pedantisk høje standard om ikke at gå ned på udstyr. Scenebilledet og især kostumerne bliver der ikke sparet på. Et funklende eksempel, ja nærmest et glansbillede, er "Boyband"-indslaget kort før pausen, hvor revyens fem maskuline frontkæmpere giver den fuld gas i glittertøj, for efterfølgende i et blot 20 sekunders "Spice Girls" indslag af de fem bedste kvindelige stemmer. Trods den forholdsvis korte optræden sad der ikke en krølle i parykkerne, en folde i skørterne eller en knap forkert på deres overdådige scenetøj. Revyens syersker har haft mega travlt.