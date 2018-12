Tønder Revision opkøber SLF-selskabet Viacount

TØNDER/TOFTLUND: Bare fordi man netop har igangsat et glidende generationsskifte, så behøver man ikke ligge på den lade side.

Det er grundlægger af Tønder Revision, Niels C. Høyer, et godt eksempel på. Selv om han for ganske få uger siden offentliggjorde, at han havde iværksat et glidende generationsskifte, så offentliggør han nu, at Tønder Revision med virkning fra den 1. januar overtager SLF's revisionsselskab Viacount.

- Jeg går ikke i stå. Sådan et generationsskifte er udvikling og ikke lig med afvikling, siger 66-årige Niels C. Høyer.

Tønder Revision overtager Viacount med lejemålet i Søndergade i Toftlund, kundeportefølje og ni medarbejdere. Tønder Revision, der i forvejen har et kontor i Toftlund, ønsker en dag at samle alle medarbejderne under et tag.

- Med opkøb af Viacount får vi nu en endnu større kundeportefølje med 600-700 mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder i det Syd- og Sønderjyske område, fortæller Niels C. Høyer, der med overtagelsen råder over i alt 26 ansatte.