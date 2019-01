Tønder Kommunes Biblioteker fik fornem pris af kulturministeren

- Det er storslået, jeg er helt utrolig glad for den her anerkendelse, det er den fornemmeste pris man kan få inden for biblioteksverdenen. Jeg tager det som en stor cadeau og en anerkendelse af alt det hårde arbejde, som der er blevet lagt i det her, men også af den åbenhed og mangfoldighed, som alle har vist overfor os i Tønder Kommune, hvor alle døre har været åbne, siger han.

Tønder: Der var et bredt smil i Ahmad Joumaa ansigt på Tønder Bibliotek torsdag eftermiddag. Han er projektleder for "Mens vi venter", der er et samarbejde mellem Asyl Syd og Tønder Kommunes Biblioteker. Projektet går ud på, at man formidler kultur mellem danskere og asylansøgere, mens de venter på at få svar på deres asylansøgning.

Det er ikke sikkert, at det er alle asylansøgerne, som får opholdstilladelse her i Danmark, men det som asylansøgerne lærer og får med her fra, kan de bruge alle de steder, som de kommer hen i fremtiden.

- Vi har fået et indblik i deres kultur. Blandt andet har vi smagt deres kager, som er helt anderledes end vores. Alt i alt har møderne med asylansøgerne gjort, at vi har fået et andet syn på dem, siger Inge Attermann, der er en del af strikkeklubben, som har haft besøg af asylansøgere i to år.

- Det er vigtigt med bibliotekernes formidling, fordi det bibliotekerne har gjort alle dage er at været et sted, hvor alle borgere kan få adgang til viden. Derfor er den opgave, som bibliotekerne har i dag den samme, som den har været altid, men de skal formidle det på en ny måde, fordi tiderne ændrer sig. Det synes jeg, at "Mens vi venter" er et rigtig godt eksempel på, siger kulturminister Mette Bock (LA).

Under arrangemnetet blev der også spillet et stykke musik på et strenginstrument. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Trædesten til dansk kultur

I alt var der 13 projekter, som havde ansøgt om Bibliotekernes Formidlingspris, men det blev "Mens vi venter" og e-reolen, som blev kåret som de to vindere. Arrangementet blev afholdt på Tønder Bibliotek og begrundelsen for det var ifølge kulturministeren, at det var noget nemmere at afholde på et fysisk bibliotek frem for et digitalt bibliotek, som ereolen er. Projektet "Mens vi venter" vandt ifølge Mette Bock, fordi det formidler en aktuel opgave på en anderledes måde.

- Jeg synes, at "Mens vi venter" viser, at Tønder Kommunes Biblioteker er gået ind i en helt aktuel opgave, der er i den her kommune, efter de har fået en henvendelse nogle asylansøgere, som gerne vil vide noget om, hvordan det er at leve som ung i Danmark. Der har bibliotekerne grebet opgaven i stedet for at stikke dem en bog og sige 'sæt dig ned og læs den her bog'. På den måde bliver det et personlige møde, som bliver en trædesten ind i den danske kultur, og det synes jeg er rigtig positivt, siger hun.

Det er ikke kun de asylansøgere, der får opholdstilladelse i Danmark, som har brugt ventetiden på at møde dansk kultur.

Det var sidste gang, at bibliotekernes formidlingspris blev uddelt, og med prisen fulgte 25.000 kroner til de to vindere.