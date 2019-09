Tønder Kommune udliciterer flest tekniske opgaver

Tønder Kommune lader i stigende grad private virksomheder stå for drift og vedligeholdelse af de kommunale vej, parker og grønne områder. En undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at 74 procent af de tekniske opgaver er lagt ud til private i kommunen.

Det bliver mere almindeligt for kommunerne, at lade private virksomheder stå for driften og vedligeholdelsen af de kommunale veje, parker og grønne områder. Det har Tønder Kommune for alvor taget til sig; her er 74 procent af de tekniske opgaver lagt ud til private, viser en undersøgelse fra Dansk Byggeri.

I Dansk Byggeri Sydjylland, håber formand, Michael Mathiesen, at andre kommuner vil lade sig inspirere af Tønder, for der er meget stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner i regionen udliciterer.

Kommuner som Fanø, Kolding og Vejle lader private virksomheder stå for omkring 60 procent af de tekniske opgaver, som også gælder snerydning og lignende. I bunden finder man Fredericia og Haderslev, der har udliciteret omkring en tredjedel af opgaverne på det tekniske område.

- Det er ærgerligt, at nogle af vores kommuner stadig halter så langt bagefter. Både for kommunerne, der går glip af besparelser og vækst, og for virksomhederne, der går glip af aktivitet og muligheden for at skabe flere private arbejdspladser, siger Michael Mathiesen i en pressemeddelelse.