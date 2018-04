Tønder Kommune slår flere fluer med ét smæk og flytter centre sammen

Løgumkloster: Gennem flere år har Hjerneskadecentret haft til huse på Klosterparken. Nu er Korttidscenter Nord også rykket ind, og samlingen af de to tilbud i Løgumkloster markeres ved en officiel indvielse onsdag 11. april.

Hjerneskadecentret er et specialiseret bo- og genoptræningstilbud til mennesker, som har pådraget sig en hjerneskade. Kommunens to korttidscentre er et tilbud om midlertidigt ophold til forebyggelse af sygehusindlæggelse eller til støtte efter indlæggelse.

Inden flytningen til Løgumkloster har Korttidscenter Nord haft til huse på Mosbølparken i Skærbæk. Korttidscenter Syd er fortsat placeret på Leos Plejecenter i Tønder. Formanden for sundhedsudvalget, Irene Holk Lund, ser muligheder i at samle funktionerne. - Med bygningsfællesskabet i Løgumkloster kan vi udnytte kompetencerne i ældreplejen og på psykiatri- og handicapområdet på tværs af fagområderne og dermed opnå en synergieffekt til gavn for brugerne. Samtidig åbner flytningen af korttidscentret op for flere almene plejehjemspladser på Mosbølparken, siger hun i en pressemeddelelse. Også formanden for socialudvalget, Peter Christensen, er positiv. - Vi havde forventet et større kapacitetsbehov på Hjerneskadecentret. At færre har brug hjælp er naturligvis udtryk for en gunstig udvikling, men det har givet en udfordring med ledig plads. Derfor er det glædeligt, at vi kan udnytte kapaciteten ved at samle korttidscentret og hjerneskadecentret under samme tag i Løgumkloster, siger Peter Christensen.