Det er en ny såkaldt chatbot, der skal hjælpe borgerne inde på hjemmesiden. Foreløbig med at få nyt pas eller svare på spørgsmål inden for folkeregister.

Tønder: Tønder Kommune har fået sig en chatbot. Eller en digital assistent, som det hedder på dansk. Det er et hjælpeprogram, baseret på kunstig intelligens, som man kan chatte med via hjemmesiden.

Den ligger som et lille ikon ude på hjemmesiden, og hvis man trykker på den, kommer der en boks frem med teksten:

"Hej, jeg er Tønder Kommunes chatbot. Jeg er i en testfase og kan for øjeblikket kun svare på spørgsmål om pas og folkeregister. Hvad kan jeg hjælpe dig med?"

Og så kan man stille den et spørgmål og få hjælp. Indtil videre ved den lille bot dog kun noget om pas og folkeregisterhenvendelser, og den forstår udpræget bedst rigsdansk, ikke ret godt sønderjysk.

Men det er meningen, at man skal kunne få hurtig betjening, hvis man sidder inde på kommunens hjemmeside og har brug for hjælp til for eksempel at bestille et nyt pas, og klokken har passeret lukketid for telefonbetjening.