Tønder Hallerne evakueret kort før valgstederne lukkede

Tønder: Kort før klokkken 20 måtte de sidste vælgere ved det største valgsted i Kommunen, Tønder Hallerne sendes uden for. En brandalarm betød at alle måtte evakueres, mens folk fra Brand & Redning Sønderjylland undersøgte, hvad der var sket.

Tre slukningskøretøjer blev sendt afsted med det samme, med omkring 15 brandfolk.

Der var op mod 15 vælgere i hallen, da der lød en melding over højtaleren, at de skulle forlade bygningen. Også de valgtilforordnede og stemmetællerne blev sendt ud.

Der var ikke hverken røg eller flammer, men en føler i ydertaget, der gav alarm.

Alle, der ikke havde nået at afgive deres stemme endnu, fik lov at gøre det til trods for, at klokken blev over 20, før det kunne ske. Klokken 20.05 havde den sidste vælger stemt.