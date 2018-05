Tønder Gymnasium skal udskifte 348 vinduer

TØNDER: Tønder gymnasium sender snart en større udskiftning/renovering af vinduer i udbud.

Gymnasiet har af kommunens teknik- og miljøudvalg fået tilladelse til at udskifte og renovere præcis 348 vinduer, der sidder i vest-, syd- og nordfløjen.

Det var egentlig tanken, at man ville gå i gang med udskiftningen af de over 100 år gamle vinduer ind mod gården i den vestlige fløj, der også huser administrationen. Men jævnfør byens facaderegulativ, hvor vinduer inden for Kongevej, så vidt det er muligt, skal udføres i træ, har gymnasiet fået at vide, at man skal renovere vinduerne, hvor det giver mening.

Gymnasiets vicerektor Detlef Dohrn pointerer, at man ved netop ved at få lov til at udskifte de vinduer, der befinder sig ud mod Popsensgade i vestfløjen kunne komme tættere på gymnasiets oprindelige udseende ved opførelsen i 1910-1920.