Tønder Gymnasium sætter aluminium på skoleskemaet

- Tanken bag Alu Science Center Tønder er, at vi får en helt ny måde at undervise på. Det er et samarbejde mellem os som gymnasium, folkeskolerne og ikke mindst erhvervslivet. Med aluminium tager vi fat på et materiale og et erhverv, der står stærkt i Tønder, og vi får en god platform, hvorfra vi kan undervise eleverne i blandt andet aluminiums egenskaber, nedbøjning og styrker, forklarer Halvor Bogh.

Pengene, i alt 2,3 millioner kroner, er øremærket til det nye tiltag Alu Science Center Tønder, der skal give eleverne i gymnasie- og folkeskoleklasser et indblik i aluminiumsindustrien. På længere sigt er det meningen, at det nye center også skal åbnes op for skoleelever fra resten af landet.

Fra teorien til erhvervslivet

Midlerne, som Novo Nordisk Fonden nu støtter op om tiltaget med, skal først og fremmest gå til specialudstyr. Således vil eleverne i det kommende Alu Science Center Tønder kunne arbejde med både teori og fysiske forsøg under ét tag, inden turen går ud til et virksomhedsbesøg på Hydro. Dermed er der åbnet op for en undervisningsform, hvor man kan gå direkte fra teori og praksis til rent faktisk at se, hvordan de samme metoder fungerer ude i virkeligheden.

- Der er to elementer i det her. For det første er aluminium blevet lidt glemt som materiale, hvilket er synd, for det er et fantastisk materiale, som kan bruges til så mange ting. Dels er det også tanken, at vi jo gerne vil have flere interesserede elever i naturvidenskab, og virksomhederne er interesserede i at få flere ingeniører. Og med den forhistorie, det her område har med netop aluminium, så vil jeg næsten sige: Hvor skulle det ellers være?, spørger Halvor Bogh.

Derfor er tiltaget Alu Science Center Tønder bygget op om et samarbejde med netop Hydro:

- Det sker i et samarbejde med Hydro. Vi vil lave det teoretiske såvel som forsøg med blandt andet mikroskoper og andre instrumenter på gymnasiet, hvilket er det, pengene skal gå til. Men det er også meningen, at man kan tage ud på virksomhedsbesøg og se, hvordan Hydro arbejder med præcist de samme ting i stor skala, forklarer han.