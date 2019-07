Tønder Gymnasium får støtte til genforeningsprojekt

Initiativet fra Tønder Gymnasium er et tværfagligt og grænseoverskridende projekt med fokus på valgplakaterne, der hang rundt omkring i Sønderjylland og Sydslesvig i 1920. Gymnasiet samarbejder med gymnasiet i Niebüll, for med både en tysk og dansk vinkel at se på, hvordan de unge vil fremstille plakaterne i dag.

Udstiller værkerne

Skulle man være interesseret i at se de unges færdige arbejde, har gymnasiet planer om at udstille de færdige plakater på både på Tønder Gymnasium og gymnasiet i Niebüll og herefter andre steder i Sønderjylland/Sydslesvig.

- Det er dejligt at vide, at den støtte vi kan give med penge fra BHJ-fondens genforeningspulje, gør en forskel for de forskellige initiativer og projekter, som for eksempel Tønder Gymnasium - men i lige så høj grad, at projekterne kan skabe glæde for mennesker rundt om i hele regionen, siger Peder Damgaard, der er formand for bestyrelsen i BHJ-fonden.