Tønder Golf Klub udvider for millionbeløb

Med en tilbygning til klubbens domicil åbnes både for udsyn over banen og for at arrangere større arrangementer og turneringer, som medlemsfremgangen danner grundlag for, siger golfklubbens genvalgte formand, Bent Johannsen, Tønder.

TØNDER: Tønder Golf Klub er i god gænge. Der er tilgang på medlemssiden, der er en god økonomi og der er en stor skare af frivillige, der giver en hånd med, når både mindre og store opgaver skal løses. - Det eneste, der har drillet i 2017 er de store nedbørsmængder, vi har fået. 993 mm i 2017 mod 712 i 2016, konstaterede formanden for klubben, Bent Johannsen, da han aflagde årsberetning på den netop afviklede generalforsamling. Her præsenterede bestyrelsen forslag til udvidelse af klubhuset med 115 kvadratmeter. Det er beregnet til at koste rundt regnet en million kroner. Forslaget mødte bred opbakning blandt de 120 fremmødte medlemmer, og dermed kommer der nu for alvor skub i planerne. - En optimistisk vurdering er, at udvidelsen kan stå klar til juni. Mere realistisk er det nok, at det først bliver i august, siger Bent Johannsen.

Spil gratis De seneste to sæsoner har Tønder Golf Klub haft succes med kampagnen "Lær at spille golf - gratis".Alle nybegyndere får et gratis prøvemedlemsskab, der inkluderer otte ugers gratis træning og regelundervisning samt gratis lån af golfudstyr. Det eneste man skal betale, er et startgebyr på 350 kr., som dækker udgifter til en regelbog, en golfhandske, tee's og bolde.



Gratis-kampagnen introduceres ved to åbent hus-arrangementer mandag den 9. april og onsdag den 11. april.

Gode forhold Udvidelsen med en ekstra længde på ejendommen Tidsholm, der er omdrejningspunkt for klubbens aktiviteter, vil ifølge formanden resultere i væsentlig bedre faciliteter for medlemmerne. - Der vil være fuldt udsyn ud over vores bane, og nybyggeriet vil også gøre det muligt at huse endnu større arrangementer og turneringer, som vores medlemsfremgang danner grundlag for, påpeger formanden. Netop medlemsudviklingen var han særdeles tilfreds med. Mens Dansk Golf Union på landsplan med i alt 111 registrerede klubber mønstrer en samlet medlemsfremgang på bare 0,1 procent, har Tønder Golf Klub i 2017 kunnet glæde sig over en fremgang på 6,5 procent. I konkrete tal er der tale om en fremgang fra 540 til 576 medlemmer. Væsentlig årsag til udviklingen er gratis-kampagnen "Lær at spille golf". 75 såkaldte kaniner, det vil sige nybegyndere prøvede kræfter med golfkøllerne, og det resulterede i 51 senior- eller flexmedlemskaber. Kampagnen fortsætter i 2018. De nye medlemmer er, selv om de altså spiller gratis det første år, med til at styrke både klubbens aktivitetsniveau og det økonomiske fundament. Tønder Golf Klub kom således ud af 2017 med et overskud på godt 300.000 kroner.