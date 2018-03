Tønder Forsyning finder pesticid i drikkevandsboringer

I otte ud af 12 boringer, som Tønder Forsyning har ansvaret for, er der konstateret pesticidet desphenyl-chloridazon. Koncentrationen ligger en del under den fastsatte grænseværdi. Der er ikke konstateret forurening af det vand, der går fra vandværkerne ud til forbrugerne.

- Men måleresultaterne er under gældende grænseværdier for drikkevand. Der er samtidig ikke blevet påvist pesticiderester i det drikkevand, der går fra vandværkerne og ud til forbrugerne, siger direktør for Tønder Forsyning, Bo Ludvigsen.

Så galt står det ikke til i Tønder Kommune. I hvert fald ikke endnu. Men Tønder Forsyning, der har ansvaret for vandboringer omkring Tønder, Løgumkloster og Højer, meddeler, at der påvist rester af sprøjtemidlet i otte ud af 12 vandboringer.

TØNDER: For to uger siden slog interesseorganisationen Danva alarm. Nye undersøgelser i grundvandsovervågningen afslørede alvorlige problemer med rester fra sprøjtemidlet Desphenyl-chloridazon i grundvandet landet over. Danva forudså på sigt en stigning i forbrugernes vandpriser som følge af indsatser, der skal sikre at drikkevandet overholder grænseværdien.

Tønder Forsyning står for fire vandforsyningsanlæg, der leverer rent drikkevand til Højer by og omegn, Løgumkloster by og omegn, Tønder by og omegn og Rømø, som forsynes med vand fra det private vandværk i Skærbæk. De øvrige dele af Tønder Kommune forsynes med vand fra 23 private vandværk. Blandt disse er der ifølge de tilgængelige oplysninger ikke konstateret rester af sprøjtegift i boringerne.

Åbenhed

- Vi har valgt at fortælle om de her nye pesticid-fund af desphenyl-chloridazon, også selvom de er meget små og ligger langt fra grænseværdien, fordi vi ønsker at være åbne om problemet. Vi er ikke i nærheden af at skulle lukke vandboringer, men vi holder øje med udviklingen og vil også melde ud i pressen, hvis der sker en stigning i tallene. Man kan roligt drikke vandet, da det ikke er forbundet med nogen sundhedsrisiko, understreger driftschef for vand og spildevand, John Pies Christiansen.

Af de otte boringer, hvor der er konstateret rester af sprøjtemidlet, befinder de seks sig omkring Tønder, mens der er konstateret pesticidforurenet grundvand i henholdsvis en boring i Løgumkloster og en i Højer.

Ifølge Danva anvendes sprøjtemidlet Desphenyl-chloridazon blandt andet i forbindelse med dyrkning af roer.

Tønder Forsyning har valgt at tjekke for pesticider i vandprøver fra vandboringer hvert år og ikke kun hver fjerde år som lovgivningen kræver.

- Det gør vi for løbende at følge udviklingen, så vi kan følge med i hvilken retning det går og kan handle, hvis der bliver behov for det, siger Bo Ludvigsen.