Tønder Festivals opsamlingsplade topper hitliste

For første gang i over et år topper opsamlingsplade fra Disney ikke længere Hitlisten.nu. Det gør til gengæld opsamlingsalbummet med kunstnerne fra årets Tønder Festival.

TØNDER: Det er ikke kun i telte og på Open Air-scenen at årets Tønder Festivals internationale musikere formår at sprede gode vibrationer og glad folkmusik. Også efter festivalen er vel overstået, formår musikken at markere sig.

Således er pladen med musik af årets Tønder Festivals forskellige kunstnere at finde på Hitlisten.nu under opsamlingsplader. Her er Disneys opsamlingsalbum med diverse sange udgivet af Universal Music for første gang i 62 uger henvist til andenplads af Millstreams Tønder-musikere.

Kunstnerisk leder af Tønder Festival, Maria Theessink, er naturligvis glad for, at folkmusikken fra Tønder hitter landet over. Men hun er mindst lige så glad og overrasket over, at musikerne, der har kunnet opleves på festivalen, hver især klarer sig ganske godt på Hitlisten.nus vinyl-liste over solgte gammeldags vinylplader.

Her er ikke færre end 15 af årets kunstnere på Tønder Festival at finde i top 40.

Det gælder blandt andre amerikanske Parker Millsap, der kunne opleves i både Telt 1 og på Open Air-scenen i sidste weekend. Han ligger øverst på listen af "Tønderkunstnerne" som nummer syv. Amerikaneren følges af australske William Crighton på ottendepladsen.

Herefter findes på listen navne som Skerryvore, David Ramirez, Laura Mo og Tami Neilson.