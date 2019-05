Tønder Festivalens Venner får nyt navn

TØNDER: Gennem mange år har Tønder Festivalens Venner ApS. heddet Tønder Festivalens Venner ApS. Men på mandagens generalforsamling i anpartsselskabet blev det besluttet, at navnet skal ændres til Hagge's Musik Pub.

Der var simpelthen for megen navneforvirring ved at have et navn, der ligger så tæt op ad Tønder Festival, fortæller formand for Tønder Festivalens Venner ApS, Finn Sørensen.

- Der er for meget postmæssig og logistisk forvirring omkring det gamle navn. Når man for eksempel søger om økonomiske midler hos fonde og de hører navnet, så siger de bare: Jamen Tønder Festival havde da stort overskud sidste år! Så navnet Tønder Festivalens Venner har været en kæmpe ulempe. Det nye navn passer bedre, siger Finn Sørensen.