Tønder Festival udlodder igen penge til kulturlivet

Det endelige regnskab for 2018 er endnu ikke klar, men der bliver atter tale om sorte tal på bundlinjen, oplyser festivalen.

Tønder: De senere år har Tønder Festival givet overskud. Også 2018 var et overskudsår, og det er godt nyt for borgerne i Tønder Kommune. For når der er overskud på festivalen, støtter Tønder Festival Forening ifølge vedtægterne blandt andet kulturelle aktiviteter, børn og unges uddannelse i musik og udvikling af folkemusikområdet.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Tønder Festival, som dermed åbner op for, at kulturlivet kan banke på og søge om midler fra festivalens overskud.

Ansøgningerne vil så efterfølgende blive behandlet af Tønder Festival Forening, som tager den endelige beslutning om, hvem der bliver modtagere af overskudsmidlerne.

Tønder Festival Forening støtter ifølge vedtægterne initiativer, der tilgodeser: Uddannelse i eller udvikling af dansk og international folkemusik, børn og unges uddannelse i musik, herunder tilvejebringelse af musikinstrumenter og øvelokaler og kulturelle aktiviteter og arrangementer fortrinsvis i Tønder Kommune.

Det er en betingelse, at arrangementer, man søger støtte til, er offentlige, og at der ikke må opkræves entré, oplyses det.

Ansøgere til foreningens udlodningsmidler skal søge senest fredag den 15. marts.

Tønder Festival 2019 finder sted 22.- 23.- 24.- og 25. august.