TØNDER: Det lokale og regionale erhvervsliv har i masser af år bakket op om Tønder Festival. Sponsor- og partnerskabsaftaler er bestemt ikke nyt, og det er afgørende for festivalens økonomiske muligheder for fortsat udvikling og fremtidssikring.

Det skal to nyansatte partnerskabschefer sørge for, og de skal nu intensivere Tønder Festivals arbejde med partnerskaber. John Kristensen, med en fortid som leder i den finansielle sektor, og Lars Vermund, som er tidligere selvstændig indehaver af 14 ejendomsmæglerkontorer i København og bestyrelsesformand for blandt andet Dansk Atletik Forbund, er tiltrådt som frivillige partnerskabschefer og skal fremover sætte turbo på festivalens samarbejde med erhvervslivet.

- Vores opgave bliver at udvikle og udvide samarbejdet mellem parterne. Tanken er, at vi bevæger os væk fra modellen med sponsorater og økonomisk støtte for i stedet at indgå langsigtede partnerskabsaftaler mellem festivalen på den ene side og det lokale, men også landsdækkende erhvervsliv på den anden side, siger Lars Vermund i en pressemeddelelse.