Tønder Festival nærmer sig: Ny mad og en mere miljøvenlig festival

Tønder Festival holdt tirsdag pressemøde forud for sommerens musikbegivenhed. Festivalen er klar til at lade publikum sortere affald, og så går billetsalget godt.

- Der er 80 affaldsspande i alt, så de kommer kommer til at være på hele pladsen, fortalte projektleder ved Tønder Festival, Mikael Sort, da Tønder Festival tirsdag holdt pressemøde forud for sommerens store musikbegivenhed.

Festivalen har fået fremstillet et antal affaldsbeholdere, og det bliver muligt at vælge mellem beholdere til plastic, organisk affald og restaffald.

Tønder: Tønder Festival har gennem en periode arbejdet med bæredygtighed, og nu får festivalen en endnu grønnere profil. Således løftede festivalen tirsdag sløret for en ny ordning, hvor publikum får mulighed for at sortere affald.

Tønder Festival afvikles i år fra den 22. august til den 25. august.På programmet er i år blandt andre: The Savage Rose, Folkeklubben, Jacob Dinesen, John Moreland, Jonah Blacksmith, Hudson Taylor, John Smith, Skipinnish, John Prine og Patty Griffin. Af særlige koncerter kan nævnes en kæmpe skolekoncert fredag og en fødselsdagskoncert for Niels Hausgaard samme dag.

Ny mad

Bodil Jensen, festivalens leder af madområdet, fortalte om to nye madsteder på 2019-festivalen. Asyl Syd får en bod i området med street food ved open air-scenen.

- Det glæder vi os meget til, fortalte Bodil Jensen.

Beboere og medarbejdere fra Asyl Syd har i flere år hjulpet festivalen.

Det andet madsted døbes Rungholt og kommer til at sælge sønderjysk mad, og får en kendis i køkkenet.

- Vi har fået den sønderjyske stjernekok Thomas Rode til at være en del af Tønder Festival alle fire dage, fortalte Bodil Jensen.

Restaurantens menu er endnu ikke helt på plads, men planen er, at den kommer til at bestå af blandt andet kold grønærtesuppe med bakskuld, sødamkylling, tatar af marskstud og gammeldags æblekage. Madstedet etableres via et samarbejde med Udviklingsråd Sønderjylland, Sydvestjyske Smagsoplevelser og Tøndermarsk Initiativet.