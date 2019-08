Tønder: Salget af armbånd til Tønder Festival går stærkt nu, og man skal ikke vente for længe med at sikre sig adgang til årets store folk-roots-festival, lyder det fra festivalkontoret.

Sidste år kunne Tønder Festival melde om udsolgt af partout-armbånd lige ved starten af festivalen. I år har publikum været hurtigere ude for at købe billetter, og meget tyder på, at der bliver udsolgt langt tidligere end i 2018.

Det er stadig muligt at købe både partout-armbånd og armbånd til enkeltdage. Men tempoet for billetsalget er skruet op sidst i juli og i starten af august, så det er en god idé at være hurtig.

Det samme gælder, hvis man vil have et af de populære tenthouses på campingpladsen. Her er der allerede tæt på at være udsolgt. Lodges, altså træhytterne på campingpladsen er allerede udsolgt.