Tønder Festival løfter sløret for nye navne

- Det er helt fantastisk, og jeg er sikker på, at det bliver pissesjovt at komme tilbage. Vi har haft en rigtig god dialog med Tønder Festival, og blev enige om at gøre det lidt anderledes. Det er jo også festivalens profil, så min koncert på Tønder Festival 2019 er den eneste solokoncert, jeg har i år, fortæller Jacob Dinesen.

For Jacob Dinesen byder et tætpakket 2019 på en ny danmarksturne, men koncerten på Tønder Festival bliver alligevel helt særlig. Det er nemlig den eneste koncert i år, hvor Dinesen spiller solo:

TØNDER: Jacob Dinesen er tilbage på plakaten til Tønder Festival - og denne gang helt solo. Tønder Festival tilføjede mandag morgen en stribe nye artister til årets program - ud over Jacob Dinesen er der tale om Gregory Alan Isakov, John Smith, Elephant Sessions, Irish Mythen, Tide Lines, Mandolin Orange og Esben Just.

Følgende navne er offentliggjort til årets festival, som finder sted fra den 22. til 25. august:Adam Holmes & The Embers, Skotland Bjørn Eidsvåg, Norge Caitlin Canty, USA Charley Crockett, USA Chris Smither, USA Dan Sultan, Australien Dreamers' Circus, Danmark/Sverige Elephant Sessions, Skotland Esben Just, Danmark Finbar Furey, Irland Gregory Alan Isakov, Sydafrika/USA Irish Mythen, Irland Jacob Dinesen, Danmark James Keelaghan, Canada Jenn Grant, Canada John Moreland, USA John Prine, USA John Smith, England Jonah Blacksmith, Danmark Julie Folwlis, Skotland Kate Rusby, England Leslie Stevens, USA Maija Kauhanen, Finland Mandolin Orange, USA Martin Harley, England Max Gomez, USA Old Man Luedecke, Canada Skipinnish, Skotland The Ghost of Paul Revere, USA The Savage Rose, Danmark The Tweed Project, England/Skotland Tide Lines, Skotland

Tilbage til rødderne

På mange måder bliver solokoncerten en tur tilbage til rødderne for Jacob Dinesen. Det hele begyndte solo, og debuten på festivalscenen var også i et lille, akustisk format. Men selvom formatet er velkendt, så forventer bysbarnet lidt nervøsitet inden det går løs:

- Jeg tror ikke, du skal fange mig til en kommentar, lige inden jeg går på, for der er jeg nok ved at gøre i bukserne af nervøsitet. Ej, jeg er meget spændt på at se, hvad det kan blive til, for Tønder Festival er en fantastisk ramme for sådan en koncert her. Sangskriveri og den gode historie er i fokus, og det passer enormt godt sammen, siger Dinesen.

Han fortsætter:

- I starten spillede jeg rigtig meget solo, så det bliver en tur tilbage til rødderne. Ideen er fed, og det er det helt rigtige sted at gøre det, slår Jacob Dinesen fast.

På Tønder Festivals hovedkontor er man ligeledes glade for, at Dinesen er tilbage på scenen i Tønder under eget navn.

- Vi er så glade for, at Jacob er tilbage. Han hører jo til hos os, kan man vel sige, fortæller festivaldirektør Maria Theessink og tilføjer:

- Det er lidt specielt, at han skal spille solo, men vi bød ind med ideen, og han var klar på den.

Resten af programmet er på vej gennem de kommende måneder, men Maria Theessink glæder sig allerede over de seneste tilføjelser:

Jeg glæder mig også meget til Gregory Alan Isakov, som kommer til Tønder Festival for første gang. Han er fantastisk live og er et stort navn at få med. Der er mange navne på vej, så der bliver noget at holde øje med i de kommende måneder.