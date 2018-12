Tønder Festival-leder siger ja til ny bestyrelsespost

Tønder: Tønder Kommunes kultur- og fritidsudvalg har udpeget Maria Theessink til bestyrelsen for Peter Schmidts legat for udøvere af ny musik i Tønder indenfor jazz, beat og rock.

Musiker Claus Møller, der tidligere er udpeget af udvalget, ønskede at udtræde, og derfor måtte udvalget se sig om efter en anden.

Ifølge formand for kultur- og fritidsudvalget, René Andersen (V) ville udvalget gerne have en med noget viden på området.

- Det har Maria (Theessink red.) jo i aller højeste grad, så vi er rigtig glade for, at hun har sagt ja til og har lyst til at være med til, fortæller René Andersen, der også selv har en plads i bestyrelsen.

Peter Schmidts legat blev senest uddelt i november. Her blev Tønder Gymnasium tildelt 15.000 kroner til et koncert-projekt. Skolen vil invitere tidligere elever, som efter gymnasiet er gået videre med musikken, til skolens forårskoncert.

Peter Schmidts legat er tidligere gået til musikalske talenter - Jacob Dinesen modtog eksempelvis legatet som 17-årig.