Tønder Festival inviterer ti unge til musikalsk masterclass

Fire dages mulighed for at jamme og lære nye musikalske venner at kende står åbent på Tønder Festivals Youngmade-hold. Det hele kulminerer med en sand omgang mesterlære lørdag på festivalen, når de unge talenter kan sparre med et af festivalens hovednavne.

TØNDER: Hvordan lyder det, at man på én gang kan være festivalgænger og samtidigt blive en bedre musiker? Det vil Tønder Festivals ungdomsfremstød Youngmade 2019 give et bud på under årets festival, for igen i år kan unge musikere mellem 15 og 25 år nemlig kombinere Tønder Festival med en lektion fra et af årets topnavne - i form af canadiske Vishtèn.

Årets Youngmade-hold vil have til huse i Jam Campen, hvor deltagerne skal bo telt om telt med andre musikalske unge. Årets program er desuden lidt mere frit end i fjor, forklarer Tønder Festivals Ditte Kynde, der står for initiativet:

- Den store forskel til i år er, at vi har samlet et friere program. Det var meget tilrettelagt i 2018, så vi vil gerne åbne mere op og give kreativiteten lidt mere spillerum. Det er super spændende, at vi har fået Vishtèn med på at lave en masterclass. Jeg tror de er ret vilde med ideen om at lære fra sig, og de har den her masterclass lørdag eftermiddag. Her skal de unge spille for bandet og vise, hvad de har lavet - inden Vishtèn giver gode råd, forklarer hun.