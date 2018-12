Tønder Festival får fondspenge til fransk musiktema

- Pengene skal bruges til fransksproget musik, som skal være et tema i lighed med Oprindelige Folk på dette års festival, siger kunstnerisk leder, Maria Theessink, og peger på, at fransksproget musik ikke behøver at komme fra Frankrig. Der findes franske kulturer og dialekter i lande som Canada, Belgien og Schweiz og også i den amerikanske stat Louisiana, hvor cajunfolket er forblevet en fransktalende minoritet med dertilhørende sprog og kultur.

TØNDER: Tønder Festivals musikrepertoire plejer at byde på engelsk og dansk-sproget musik. Måske kan der af og til anes lidt nordiske dialekter som norsk eller færørsk. Men Tønder Festival 2019 får tilført endnu et sprog - fransk - til musikmenuen.

Boblende idéer

Det er Frank Panduro, der gennem mere end 25 år har arrangeret koncerter, teater og andre kulturelle events i sin hjemby, Horsens, der er formand for kunstfonden. I en pressemeddelelse siger han:

- Det bobler med gode idéer i Jylland, når det gælder at tænke forretningsudvikling i de kreative erhverv. I Den Jyske Kunstfond er vi stolte over at kunne støtte så vidt forskellige projekter i hele Jylland. Det, vi særligt har lagt mærke til ved vores uddeling, er, at mange ansøgere har vist nytænkning i forhold til krydsfeltet mellem kultur og erhverv, og rigtig mange projekter viser, at der er god opbakning fra det private erhvervsliv her i Jylland.

Den Jyske Kunstfond modtog i alt 85 ansøgninger, og 24 projekter har fået den gode nyhed, at de modtager støtte til at udvikle deres projekter.

Samlet set blev der søgt om tilskud for i alt 18.8 millioner kroner, og der blev uddelt i alt 2,3 millioner kroner.