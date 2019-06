Tønder Festival får eksklusiv VIP-lounge

TØNDER: For første gang tilbyder Tønder Festival i år et eksklusivt område, hvortil der kun er adgang, hvis man er sponsor og har købt en særskilt billet.

Området, VIP Loungen, betegnes af festivalen som et stemningsfuldt område for virksomhedsmedarbejdere og giver adgang til at netværke i en afslappet atmosfære. Her kan virksomheder og firmaer invitere samarbejdspartnere, kollegaer og kunder med til en unik oplevelse, hvor helt særligt udvalgte events vil finde sted i løbet af dagen.

Loungen giver også en mulighed for at slappe af for lounge-kunderne mellem de mange koncerter på festivalpladsen.