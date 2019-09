Tønder Festival: VIP-gæster koster skatteborgerne 64.000 kroner

Under årets Tønder Festival havde Tønder Kommune inviteret en stribe kendisser indenfor på festivalens VIP-område. Det koster kommunens skatteborgere 64.000 kroner. Borgmester mener, at pengene er givet godt ud.

I alt 95 VIP-gæster valgte at tage mod invitationen fra Tønder Kommune. Regningen for VIP-gæsterne lyder på 64.000 kroner.

Jeg synes faktisk, at det er godt givet ud. Og vi oplever, at der er større og større interesse og opmærksomhed om arrangementer i Tønder Kommune.

Tønder Kommune havde til årets Tønder Festival inviteret 95 beslutningstagere, erhvervsledere og kendisser.Blandt deltagerne var de to EU-parlamentarikere Morten Løkkegaard og Søren Gade. Seks folketingsmedlemmer var også indbudt: Henrik Dahl (LA), Benny Engelbrecht (S), Karina Adsbøl (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ellen Trane Nørby (V). Desuden deltog en række lokale og nationale erhvervsledere - blandt andre direktøren for Realdania, Jesper Nygaard, områdedirektør i Danske Bank, Karsten Andresen, Den tyske ambassades kultur- og pressechef, Lasse Peter Rodewald, Naturmælks direktør, Leif Friis Jørgensen og politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi, Jørgen Meyer med ledsager, samt skovrider for Naturstyrelsen Vadehavet, Bent Rasmussen.

Billigere end annonce

Ifølge borgmester Henrik Frandsen (V) er pengene til VIP-gæsterne givet godt ud. For skulle man nå kontakt til den samme gruppe mennesker, ville det kræve en annonce i Politiken, og det er ikke billigere, fortæller borgmesteren.

- Ved at invitere deltagerne til Tønder Festival, har vi gjort dem interesseret i at komme til Tønder og opleve byen fra dens allerbedste side. Det er en måde at markedsføre Tønder på over for beslutningstagerne, siger Henrik Frandsen og oplyser, at de 95 inviterede gæster, der havde adgang til festivalens VIP-område, fordeler sig med halvt lokale og halvt nationale.

Borgmesteren tilføjer, at arrangementet er af "stor værdi" for kommunen, og at det er en moderne måde at markedsføre Tønder Kommune på.