Tønder Erhvervsråd ændrer i koncepterne igen

I stedet for at adskille vejledning og tilbud for iværksættere og etablerede virksomheder, har Tønder Erhvervsråd besluttet sig for at samle trådene igen.

Gennem nogle år har Tønder Erhvervsråd haft en særlig afdeling for iværksættere. Ideakademiet. Men nu samles alle tilbud om hjælp til både iværksættere og etablerede virksomheder under en hat igen. Tønder Erhvervsråd bliver platformen. - Det giver rigtig god mening, at vi samler alt under én via Tønder Erhvervsråd. Vi har rigtig mange gode tilbud til iværksættere og etablerede virksomheder i kommunen. Med én indgang kan virksomheder og iværksættere få et hurtigt overblik og hurtig hjælp til at finde præcis de tilbud, de kan bruge, hvad enten de mangler hjælp til at starte, drive eller udvikle virksomheden, siger Jesper Monsrud, iværksættervejleder i Tønder Erhvervsråd, via en pressemeddelelse.