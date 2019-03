Tønder Erhvervsråd: Vi må erkende, at Vækstråd Tønder er kommet dårligt fra start

I forlængelse af, at vækstdirektør Lene Grønning i sidste uge opsagde sit job, efterlyser Tønder Erhvervsråd i en pressemeddelelse et stærkere samarbejde i Tønder Kommune.

- Vi må erkende, at Vækstråd Tønder er kommet dårligt fra start, og nu har vores kompetente vækst- og udviklingsdirektør valgt at opsige sit job. Det beklager vi dybt her i Tønder Erhvervsråd. Tiden er inde til at kigge indad - både på rådhuset, i vækstrådet og ude i de respektive søjler, som vækstrådet repræsenterer, siger formanden for Tønder Erhvervsråd, Henning Nielsen, i en pressemeddelelse.

TØNDER: I forlængelse af, at erhvervs- og udviklingsdirektør Lene Grønning i sidste uge valgte at opsige sit job, efterlyser Tønder Erhvervsråd i en pressemeddelelse et stærkere samarbejde omkring erhverv og udvikling i Tønder Kommune.

Kommunal styring

Af meddelelsen fremgår det, at uenighederne den 25. februar førte til, at borgmester Henrik Frandsen på et møde i vækstrådet orienterede om, at han ville indstille til, at vækstrådet blev nedlagt. På et efterfølgende møde i Tønder Erhvervsråd dagen efter udtrykte Tønder Erhvervsråds bestyrelse stor utilfredshed med beslutningen, herunder at bestyrelsen ikke havde været inddraget. Herefter besluttede borgmesteren at udsætte beslutningen om at nedlægge Vækstrådet.

- En lang diskussion endte heldigvis med fuld enighed om, at samarbejdet skal lykkes. Vi er tilfredse med, at borgmesteren nu har indkaldt til nye møder i både erhvervsrådet og vækstrådet den 14. marts, siger Henning Nielsen og peger i meddelelsen på, at de fire ben, som samarbejdet står på - turisme, erhverv, handel og Tønder Kommune - internt ikke har været enige om, hvilket ben, man skulle stå på - af Tønder Erhvervsråd betragtet som kommunal overstyring.

- Vi er nødt til at sige, at hvis den kommunale masterplan er at koble erhvervet af og i stedet samle det hele i kommunalt regi igen som i gamle dage, bliver det uden opbakning fra Tønder Erhvervsråd. Vi mener ikke, det er vejen frem. Samtidigt kan vi ikke fortsætte, hvor vi slap, siger Henning Nielsen.