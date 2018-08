Tønder Distriktsskole nærmer sig en ny leder

TØNDER KOMMUNE: Tønder Kommune er gået ind i den afsluttende fase i arbejdet med at finde ud af, hvem der skal være den nye skoleleder for Tønder Distriktsskole.

Ved ansøgningsfristen var 21 ansøgninger dukket op, og ifølge Per Hansen, fagchef for Børn og Skole i Tønder Kommune, er det flere end ventet:

- 21 ansøgere er et lidt højere ansøgertal end vi plejer at have til denne slags stillinger. Vi har lige udvalgt, hvem vi gerne vil se til samtaler, og vi har den første samtale på onsdag, altså den 15. august, mens anden samtalerunde foregår i den følgende uge.

Ifølge Per Hansen er kriterierne helt klare for den nye skoleleder, som får det overordnede ansvar for fire forskellige skoler:

- Vi er meget opmærksomme på at finde en, der har god erfaring med at styre en større organisation, for det er det, der er tale om her. Det er vores største elevgruppe.