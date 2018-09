Tønder Distriktsskole inviterer byen indenfor til fest

Henning Nielsen, der er kendt fra Danmark har Talent var mange mødt op for at se. Foto: Mathies Dalsgaard

Torsdag var den første af to dage, hvor Tønder Distriktsskole er forvandlet til et stort event, hvor der er aktiviteter for enhver smag.

TØNDER: Normalt er det kun børn og unge, der kommer på en skole, men torsdag eftermiddag blev der lavet om på det, da Tønder Distriktsskole åbnede dørene op for børnenes forældre - og resten af byen. Det hele startede med åbningen af arrangementet ved borgmester Henrik Frandsen. Efter planen skulle det hele være løbet af stablen udendørs, men på grund af truende regn blev det rykket indenfor. - Det er lige før, jeg mistede pusten, da jeg kom herned. Skolen summer af liv, og det er fantastisk at se alt det, I har lavet. Det er også fantastisk, at man kan lære en masse ved at gå i skole, uden at gå i skole på den traditionelle måde, hvor der står en lærer og underviser. I har fået ideer, taget jer af det praktiske og arbejdet sammen på tværs. Ved at åbne dørene op for byen, er I med til at bygge bro mellem skolen og lokalsamfundet, lød det fra borgmester Henrik Frandsen fra scenen.

- Det har været et rigtig godt arrangement indtil videre. Selvom solen gerne måtte kigge frem, har det holdt tørt, og der er gang i de forskellige boder. Jeg er glad for at se den store opbakning fra resten af byen, så jeg vil kalde dagen for en succes, og glæder mig allerede til i morgen. Jan Jensen, leder af Tønder Distriktsskole

Aktiviteter for alle Efter velkomsten blev der i et telt i skolegården tryllet penge frem, skruet fingre på plads og spist kort, da et fyldt telt overværede tryllekunstneren Henning Nielsens kunster. Han er kendt for at have optrådt i tv-programmet "Danmark Har Talent". En af de fremmødte var Lasse Rasmussen, der havde sit barn med til arrangementet. - Jeg synes, det er et rigtig fint arrangement og noget, det er vigtigt vi bakker op om som forældre, sagde han. Bag skolens kantine kunne man skyde med laserpistoler, bue og pil, prøve en forhindringsbane på et underlag af brun sæbe og indenfor var der blandt andet en tombola og et spøgelseshus. - Det har været fantastisk indtil videre, især tryllekunstneren, så jeg var nødt til at få hans autograf efter showet, sagde Claus Norlyk, der sammen med sin datter skød med bue og pil. Inde på selve skolen er et af lokalerne lavet om til et spøgelseshus. En der blev bange derinde, er Emma Klitgaard. - Det var helt vildt godt lavet - men også meget uhyggeligt. På en skala fra et til ti, vil jeg sige, at det var ti, siger hun.

Masser af succes Mere hyggeligt er det ude på en af skolens trapper. Her kørte tombolaen med mange forskellige præmier på højkant. Her lykkedes det Anna Andersen at vinde en af hovedpræmierne - en Volkswagen legetøjsbil samt to mindre præmier. - Vi har kun spillet for 50 kroner, så hun må være utroligt god til at vælge de rigtige tal, lød det fra hendes far, Michael Andersen. Distriktsskoleleder Jan Jensen var også rigtig tilfreds med afviklingen af den første dag. - Det har været et rigtig godt arrangement indtil videre. Selvom solen gerne måtte kigge frem, har det holdt tørt, og der er gang i de forskellige boder. Jeg er glad for at se den store opbakning fra resten af byen, så jeg vil kalde dagen for en succes, og glæder mig allerede til i morgen, siger han.

Der var også gang i en udendørs forhindringsbane, hvor underlaget var brun sæbe. Foto: Mathies Dalsgaard.

