Tønder Bibliotek inviterer til børneyoga

Efterårets program for bibliotekerne i kommunen er kommet, og det bliver blandt andet muligt for børn at gå til børneyoga på Tønder Bibliotek.

Når der er børneyoga, så kommer der til at være bøger og film fremme omkring yoga, så det er muligt at læse mere om emnet.

- Vi er ikke ved at blive en idrætsforening, men som bibliotek skal vi være med til at starte debat om det, der er oppe i tiden. Det er børneyoga et eksempel på, så det vil vi prøve at satse lidt på, siger Lotte Leth Sørensen, der er leder af Tønder Kommunes biblioteker.

Stolt af program

Lotte Leth-Sørensen er stolt af det program, som Tønder Kommunes biblioteker har fået sammensat. Kommunen driver både bibliotekerne og Schweizerhalle, derfor har de valgt at gå sammen om at lave et fælles program.

- Sammenlægningen af programmet gør, at vi kan promovere det bedre og dermed skabe mere opmærksomhed omkring arrangementer. Hvis vi kan se, at der er stor interesse for et arrangement, så har vi også mulighed for at flytte det til Schweizerhalle, siger Lotte Leth-Sørensen.

Hun er især stolt af, at det er lykkedes at få navne som komikeren Jan Gintberg, der er udsolgt, journalisten Anders Agger og forfatteren Leonora Christina Skov med i programmet.