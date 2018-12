Den 1. marts starter Tonny Dall Sørensen som leder af Agerskov Kristne Friskole. Lige nu har han travlt med at bygge altaner i sin egenskab af tømrer.

AGERSKOV/HADERSLEV: Den 1. marts starter Tonny Dall Sørensen fra Haderslev i jobbet som skoleleder på Agerskov Kristne Friskole. Tonny Dall Sørensen er uddannet som tømrer, og lige nu er det da også som tømrer og projektleder, at han har travlt. Et liebhaverbyggeri i Haderslev skal snart være færdigt til aflevering, og han skal sørge for, at altanerne bliver færdige til tiden. Det sidste halvandet år har Tonny Dall Sørensen arbejdet som tømrer, men han har tidligere læst engelsk på seminariet. Han har undervist på og været med i ledelsen for Sommersted Efterskole samt været landsleder for Indre Missions Ungdom gennem en længere årrække. Desuden færdiggjorde han i 2014 en Diplom i ledelse.

Jeg lander midt i skoleåret, hvor der er fuld fart på toget, men på den måde kan jeg være med til at planlægge det kommende skoleår. Tonny Dall Sørensen, ny skoleleder i Agerskov, om jobstart i foråret

Foto: Jacob Schultz Tonny Dall Sørensen er uddannet som tømrer og arbejder lige nu på et større projekt i Haderslev. Foto: Jacob Schultz

Forfatter og asylarbejde Ifølge en udsendt pressemeddelelse fra Agerskov Kristne Friskole er det tydeligt, at den kommende skoleleder har flair og lyst til at lede andre. - Tonny har en varm og tillidsvækkende personlighed, som indbyder til samarbejde. På samme tid er det bestyrelsens opfattelse, at Tonny vil være i stand til at udvise den omsorgsfulde skoleledelse, vi har ledt efter, skriver skolens formand, John Lausten Thomsen, i pressemeddelelsen. I 2017 udkom bogen "Den autentiske leder" med Tonny Dall Sørensen som forfatter. I fritiden engagerer han sig i sport, asylarbejde og kirkelig ledelse - blandt andet besidder han flere tillidsposter og er således formand for Konfirmandkursus på 10 efterskoler fordelt ud over hele landet. Derudover har han i et halvt år været formand for Sydvestjyllands Efterskole i Bramming.

Fuld fart på toget Tonny Dall Sørensen håber at beholde posten som formand på Sydvestjyllands Efterskole i fremtiden. - Det er planen. Men nu må vi se, hvor hårdt jeg bliver spændt for, siger den 42-årige tømrer, der især ser frem til at lede folk på skolen: - Jeg glæder mig til en hverdag, hvor jeg er helt tæt på børn og unge, og hvor jeg er helt tæt på dem, jeg skal være leder for. At Tonny Dall Sørensen starter i det nye job i foråret tæt på sommerferien har både fordele og ulemper, mener han. - Jeg lander midt i skoleåret, hvor der er fuld fart på toget, men på den måde kan jeg være med til at planlægge det kommende skoleår, siger han.

Bliver i Haderslev Tonny Dall Sørensen er gift med med Heidi H. Sørensen, der er lærer på en specialskole. Parret har sammen tre teenagebørn i alderen 13 til 19 år. Familien bor i Haderslev - og det vedbliver den med, fortæller den kommende skoleleder, som beskriver sig selv som værende humoristisk, udviklingsorienteret, dedikeret, loyal, lyttende og robust. Tonny Dall Sørensen erstatter Hans Ulrik Munk, der har været leder i Agerskov i snart 10 år. Han har fået nyt job på Peterskolen i Rønne på Bornholm. Agerskov Kristne Friskole har lige nu 30 ansatte og 230 elever, og for første gang nogensinde er der så mange elever i 9. klasse, at der er oprettet to spor for de største elever.